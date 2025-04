Davi Brito chora ao revelar motivo do término: 'Não respeitei o momento dela'

Em suas redes sociais, Davi Brito surgiu chorando e fez um desabafo sobre o fim do seu relacionamento com Adriana Paula, que está grávida

Recentemente, Davi Brito anunciou que será pai, porém pouco tempo depois os internautas perceberam que ele e Adriana Paula não se seguiam mais no Instagram.

Na madrugada deste sábado, 12, o ex-BBB fez um desabafo em suas redes sociais e surgiu chorando. "Se alguém quer sair da sua vida, deixe sair. Por mais que doa, mas deixe. Por mais que você corra atrás e não adiante”, comçou ele.

Em seguida, o famoso revelou que o motivo do término foi por ele ter revelado a gravidez antes dela. "Eu não tenho ninguém para desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei ao ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de contar. Tudo bem que você não me quer mais, eu vou seguir minha vida".

Por fim, Davi seguiu seu desabafo afirmando que sempre se doa demais para os outros. "Eu estou cansado de perdoar e não ser perdoado. Eu estou cansado de ajudar e não ser ajudado. Eu estou cansado de correr atrás e as pessoas não correrem atrás de mim. Meu emocional não aguenta mais", disse ele, sem segurar as lágrimas.

Dívidas

Nos últimos dias, o nome de Davi Brito ficou entre os assuntos mais comentados da web após o portal LeoDias informar que o ex-BBB acumula uma série de dívidas. De acordo com o site, o valor em questão seria de R$ 64 mil.

Em meio a repercussão do assunto, Davi usou as redes sociais para publicar um vídeo em tom de humor a respeito da suposta dívida. Em seu perfil oficial, o campeão do BBB 24, da TV Globo, ironizou a notícia de que estaria com o nome 'sujo na praça'.

"Mano, estou devendo R$ 64 mil de dívida. Dívida acumulada no cartão de crédito. [...] Eu não sei como é que eu vou pagar", declarou o jovem no registro. Na legenda, ele acrescentou: "Quem vai me ajudar a limpar essa barra, véi?".

Ainda de acordo com o portal LeoDias, o suposto valor devido envolve questões com instituições financeiras, lojas de departamento e condomínio. Vale lembrar que Davi Brito ganhou o prêmio de R$ 2,92 milhões no BBB 24.

