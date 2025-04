Jojo Todynho critica o SUS e rebate Ministério da Saúde: 'A verdade dói'

Em suas redes sociais, jojo Todynho voltou a criticar o sistema de saúde pública e ainda rebateu uma publicação feita pelo Ministério da Saúde

Recentemente, Jojo Todynho gerou polêmica ao criticar o SUS (Sistema Único de Saúde) e afirmou que só defende o sistema quem não o utiliza.

Em sua rede social oficial, o Ministério da Saúde fez uma publicação com o título "Que mico foi esse?", fazendo uma referência à música Que Tiro Foi Esse, de Jojo. O órgão afirmou que todos os cidadãos utilizam o SUS, até mesmo sem saber.

Como por exemplo, a doação de sangue e órgãos é organizada pelo SUS. Além disso, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que fiscaliza a qualidade e a limpeza de diversos restaurantes também é do SUS.

Ao que parece, Jojo Todynho não gostou da postagem e fez questão de rebater. A famosa publicou alguns prints de notícias sobre desvios de verba e pacientes esperando muito tempo nas filas de atendimento.

"Que mico foi esse hein Ministério da Saúde? Doeu tanto assim que precisou de um pronunciamento. A verdade não mata, mas ela dói. Mico é ver um órgão que deveria cuidar da vida das pessoas se metendo em shade de internet enquanto tem paciente morrendo na fila por falta de atendimento. Mico é brincar de marketing enquanto falta remédio no posto, falta médico no hospital e sobra denúncia de desvio de verba. Mico é querer dar lição de moral em rede social, mas fugir de qualquer responsabilidade quando o povo cobra explicações sobre escândalos na saúde pública. Vamos combinar? O povo não precisa de meme, precisa de respeito. Quer ser viral? Começa sendo exemplo. E se não sabe debater questões sociais com profissionalismo, melhor focar no básico: Cuidar da saúde da população", disparou ela.

Jojo Todynho surge magérrima

A cantora Jojo Todynho postou uma foto com recado na quinta-feira, 10, após receber algumas críticas de um vídeo que compartilhou criticando o SUS. Em sua rede social, ela publicou o registro exibindo seu físico atual e escreveu o que pensa.

Após perder mais de 80 kg, com cirurgia bariátrica e plástica, além de mudanças de hábitos com dieta e exercícios físico, a famosa surgiu magérrima. Fazendo pose, ao colocar a mão em sua cinturinha, a artista esbanjou beleza e falou o que pensa.

"Sua ofensa, desprovida de argumentos, apenas reforça o quão elevado está meu nível", refletiu sobre as críticas que recebe com frequência.

