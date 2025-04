Chay Suede posta fotos com a mulher e os filhos no aeroporto

O ator Chay Suede chamou a atenção ao surgir ao lado da esposa, Laura Neiva, e dos três filhos, Maria, José, e Ana, no aeroporto

Chay Suede chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexa-feira, 11, ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado de sua família.

Nos cliques postados nos Stories, o ator, que recentemente esteve no ar interpretando o personagem Mavi na novela Mani de Você, da TV Globo, mostrou a mulher, Laura Neiva, e os três filhos, Maria, de cinco anos, José, de três anos, e Ana, de cinco meses, em um aeroporto. Ele não revelou o destino da viagem, mas todos aparecem bem animados para o período de lazer.

Nesta última quarta-feira, 8, Laura encantou ao mostrar os filhos mais novos em suas redes sociais. A atriz compartilhou um registro do filho do meio, José, usando máscara. Todo estiloso, o garoto apareceu usando calça jeans, jaqueta e um tênis quadriculado. A irmã mais nova, Ana, também esbanjou seu charme ao surgir toda coberta.

Chay Suede mostra viagem em família - Foto: Instagram

Chay Suede toma decisão sobre seu futuro profissional

O ator Chay Suede, que interpreta Mavi na novela Mania de Você, que chega ao seu último capítulo nesta sexta-feira, 28, falou sobre a repercussão do seu personagem em entrevista à revista GQ. A atuação do artista lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no Melhores do Ano.

"Sempre achei que fazia humor melhor do que drama ou romance. Esse personagem me deu a possibilidade de colocar em prática algo que já tinha a sensação de que era capaz de fazer", revelou o ator.

Após Mania de Você, Chay fala sobre seus próximos passos. "É possível que eu dê um tempo de novelas. Ainda farei muitas, mas agora quero voltar ao cinema e até às séries". Além de falar do seu futuro profissional, o ator refletiu sobre como as novelas estão se adaptando às novas formas de consumo. Saiba mais!

