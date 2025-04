BBB 25: Saiba quem venceu a última Prova do Anjo da temporada

Última Prova do Anjo do BBB 25, da Globo, foi feita em duas etapas na tarde desta sexta-feira, 11. Saiba quem venceu

Na tarde desta sexta-feira, 11, os participantes do BBB 25, da Globo, disputaram a última Prova do Anjo da temporada. Eles tiveram que fazer a competição em duas etapas e um deles foi o mais rápido: Vinicius foi o vencedor da última Prova do Anjo .

Na primeira etapa, os brothers e sisters tiveram que retirar as bolinhas de uma cabine no menor tempo possível. Na segunda etapa, eles tiveram que encontrar os elementos indicados em telões e adicioná-los nos celulares corretos.

Apenas Guilherme, Diego e Vinicius passaram para a segunda etapa. Então, Vinicius foi o mais ágil e rápido para cumprir a tarefa e conquistou o poder do anjo.

Com o colar do Anjo, Vinicius deu o Castigo do Monstro para Renata , que terá que guiar as bolinhas para o local correto até terminar todas as bolinhas.

Saiba quais prêmios Maike ganhou no BBB 25

O brother Maike foi eliminado do BBB 25, da Globo, na noite de quinta-feira, 10, com 49,12% dos votos do público em um paredão contra Vinicius e Renata. Porém, ele saiu de lá com vários prêmios que conquistou ao longo do confinamento. Saiba o que ele faturou:

No Big Brother Brasil, Maike ganhou R$ 83.910 em dinheiro, um apartamento de R$ 260 mil e uma viagem com acompanhante para a Europa, que é avaliada em R$ 70 mil. Além disso, ele também conquistou um ano de produtos de limpeza e um ano de alimentos.

No programa, Maike foi líder em cinco oportunidades, ganhou uma prova do anjo e ainda atendeu ao Big Fone. O rapaz também viveu um affair com Giovanna e Renata.

