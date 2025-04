BBB 25: Vinícius revela que não queria ter escolhido Renata para o Castigo do Monstro

Após vencer a Prova do Anjo, o promotor de eventos Vinícius escolhe Renata para o Castigo do Monstro e justifica sua decisão; confira!

Na tarde desta sexta-feira, 11, após vencer a Prova do Anjo, Vinícius, o último Anjo do BBB 25, escolheu a bailarina Renata para cumprir o Castigo do Monstro. Ao retornar para a sala da casa, ele confessou a Guilherme que não queria ter escolhido Renata para a dinâmica.

"Não queria botar a Renata, mas todo mundo já teve uma punição. Ela foi a única pessoa que não foi Monstro, não foi barrada, nada. Não tem muito para onde ir" , comentou o brother.

Ao indicar Renata, Vinícius recordou que havia sido selecionado por ela para o Barrado no Baile, durante a sua liderança.

Como será o último Castigo do Monstro?

Segundo o Gshow, o último Castigo do Monstro será um verdadeiro teste de paciência e coordenação. "Bolinhas douradas. O Castigo do Monstro dessa semana será levar bolinhas douradas de um lado para o outro. A pessoa ficará dentro de uma cabine de alambrado e as bolinhas ficarão do lado de fora. Ela irá usar apenas os dedos da mão para conduzir uma bolinha de cada vez. Quando tocar a música, o participante deve ir para o local indicado e começar o seu trabalho. Ele só poderá deixar o local após conduzir a última bolinha. A pessoa escolhida perde 300 estalecas, e se estiver no VIP, não perde os privilégios".

Confira o momento que Vinícius escolhe a sister:

João Pedro fala sobre possíveis indicações ao Paredão

Nesta sexta-feira, 11, o Líder da semana, João Pedro, conversou no Quarto Nordeste com a bailarina Renata sobre as possíveis indicações para o próximo Paredão. A sister já está na berlinda por consequência da Prova do Líder do BBB 25.

