Médico alerta sobre diagnóstico de Anitta: 'Pode evoluir para algo mais sério'

Cantora Anitta revelou sintomas de uma doença que pode evoluir para algo mais complicado

Anitta (32) revelou durante uma conversa exibida no canal de Sabrina Sato (44) no YouTube, em janeiro de 2021, que descobriu uma "cistite de lua de mel". Na época, a cantora reclamou de dores e descartou maiores problemas após preocupação dos fãs.

"Eu não posso transar com alguém muito avantajado que não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível! E não tem nada a ver com bactéria, não, gente, é porque já socou muito lá e aí inflamou, entendeu?", confessou a cantora.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Octavio Henrique Arcos Campos, urologista dos principais hospitais de São Paulo, para entender como a cistite age. Segundo ele, o problema na maioria das vezes é causado por uma infecção bacteriana.

"Cistite é uma inflamação da bexiga. A bactéria Escherichia coli, que vive normalmente no intestino, é a principal responsável quando ela migra para o trato urinário. Mas a cistite também pode acontecer por irritações químicas, uso de certos medicamentos, relação sexual ou até por higiene inadequada", explica.

De acordo com o especialista, o problema não é grave. No entanto, os primeiros sinais não devem ser ignorados. "Na maioria dos casos, não é uma condição grave, principalmente quando tratada logo no início. Mas é desconfortável e, se negligenciada, pode evoluir para algo mais sério, como uma infecção nos rins", alerta.

O especialista explica que os sintomas da doença diagnosticada na cantora podem se manifestar de diferentes formas. A qualidade de vida do paciente pode ser comprometida. "Os mais comuns são dor ou ardência para urinar, vontade constante de ir ao banheiro mesmo com pouco volume de urina, sensação de bexiga cheia, urina turva ou com odor forte e, às vezes, presença de sangue na urina. Em casos mais avançados, pode haver febre e dor lombar."

"Quando a infecção sobe para os rins — o que chamamos de pielonefrite — a situação muda de figura. Aí sim o paciente pode precisar de internação, principalmente se estiver com febre alta, dor intensa, vômitos ou sinais de infecção generalizada", finaliza.