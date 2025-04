Irmã de Davi Brito, Raquel torce para ex-BBB ser pai: 'Sensação única'

Em entrevista à CARAS Brasil, a irmã de Davi Brito comentou a notícia de que o campeão do BBB 24 estaria esperando seu primeiro filho

Campeão do BBB 24, Davi Brito (22) se tornou assunto nesta semana ao anunciar que seria pai pela primeira vez. Para sua irmã, Raquel (23), o momento representa a realização de um sonho para a família e a influenciadora torce pela gravidez de Adriana Paula, ex-namorada do irmão.

"A sensação é única, e a ansiedade toma conta", conta a irmã de Davi Brito , em entrevista à CARAS Brasil. Ela, que participou da 16ª edição de A Fazenda(Record), diz que a alegria se instaurou pela família e que se emocionou com a notícia, já que seu grande sonho sempre foi ser mãe.

Apesar do momento de felicidade, a família também vem sendo alvo de rumores. Elisângela, ex-integrante da equipe de assessoria do influenciador, afirmou que a notícia seria falsa e que a cirurgiã dentista não estaria grávida.

Apesar disso, na quarta-feira, 9, a irmã de Davi usou suas redes sociais para desmentir os rumores e garantir que seria tia. "Não acreditem em tudo que vocês leem pela internet não, viu? Tem muita gente que vai querer se sobressair ou inventar mentiras até sobre a criança. Assim que soube da gravidez, eu orei muito a Deus, pedi muito para proteger a gravidez, a criança e eles."

Já o campeão do reality show também usou as redes para dizer que daria um tempo no namoro com a cirurgiã dentista. "É um momento gestacional, toda mulher passa e passou por isso. É o momento dela. Ela quer ficar sozinha, quer um tempo, quer respirar, quer raciocinar o que está acontecendo", explicou ele, que removeu o anúncio da gravidez de seu perfil.

