Ex-BBB Davi Brito perde seguidores nas redes sociais após climão

Saiba o que aconteceu com o ex-BBB Davi Brito para ele ter perdido seguidores nas redes sociais nos últimos dias

O ex-BBB Davi Brito perdeu seguidores nas redes sociais nos últimos dias. O rapaz se envolveu em uma polêmica na web ao usar uma foto falsa nos stories do Instagram e também cancelou seu encontro com uma mulher que conheceu no Festival de Parintins. Tudo isso culminou na queda no número de seguidores.

No início da semana, Davi tinha 9,2 milhões de seguidores no Instagram. Agora, ele está com 9,1 milhões. A queda aconteceu após a repercussão da atitude dele com a mulher que seria seu affair.

Davi marcou de encontrar Tamires em Salvador e ela estava indo ao encontro dele de avião, saindo de Manaus. Porém, no meio do caminho, ela recebeu a notícia de que ele estava com febre e cancelou o encontro. Com isso, ela teve que voltar para Manaus depois de uma parada em Brasília.

Além disso, Davi postou a foto de um termômetro nos stories para mostrar que estava com febre. Porém, os fãs descobriram que ele pegou a foto da internet. Com isso, ele foi alvo de comentários maldosos por ter usado uma foto falsa.

Davi perdeu contrato milionário

O ex-BBB Davi Brito pode ter perdido um contrato milionário após a publicação de um vídeo nas redes sociais. De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, ele tinha sido contratado para ser o embaixador de uma empresa de apostas na internet. Porém, a marca rompeu o contrato nesta semana.

Segundo o colunista, a casa de apostas não gostou quando viu Davi divulgando um vídeo de um cantor envolvendo uma empresa concorrente. Com isso, eles alegaram violação das regras contratuais e romperam o acordo.

Em seu contrato, Davi iria receber o cachê de R$ 300 mil e também 20% das apostas feitas por meio do seu link na casa de apostas. Por enquanto, a equipe do ex-BBB não se pronunciou sobre os rumores.

Vale lembrar que Davi ficou milionário ao ganhar o Big Brother Brasil 24, da Globo, no primeiro semestre deste ano. Ele embolsou a fortuna de R$ 2,92 milhões e outros prêmios durante o confinamento.