Irmã de Davi reflete após Globo encerrar contrato com ex-BBB: 'Paz'

Liberdade? Após o ex-BBB Davi ser dispensado pela Globo, Raquel Brito celebrou a nova fase na carreira profissional do irmão

Irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, a influenciadora Raquel Brito usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 31, para compartilhar uma breve reflexão com os seguidores. Através de seu perfil no X, antigo Twitter, ela deixou claro que não está preocupada com as últimas notícias envolvendo o nome do jovem.

Na última terça-feira, 30, de acordo com informações do site F5, a TV Globo optou por não renovar o contrato de representação comercial com Davi. Sendo assim, o ex-brother será representado oficialmente por sua irmã, que já cuidava de suas redes sociais durante o confinamento do reality show.

Após a notícia repercutir na web, Raquel repostou uma publicação insinuando que, agora, Davi Brito está 'livre'. No post em questão, um fã clube compartilhou uma imagem do perfil oficial do ex-brother sem o contato da Globo. "Liberdade!", declararam.

"É um novo tempo e agora de alegria… meu sonho pertinho de se realizar, vou poder dormir em paz", celebrou a jovem em seu perfil no X, sem entrar em muitos detalhes. Em seguida, a irmã do ex-BBB ainda deixou um recado: "Não me perguntem nada de assessoria… No dia vocês irão saber…", escreveu Raquel Brito, por fim.

Vale lembrar que, segundo o F5, um dos motivos para que o contrato com Davi não fosse renovado com a emissora seria por falta de interesse do mercado publicitário no baiano. Além disso, o comportamento do vencedor do BBB 24 teria incomodado a emissora, já que nas últimas semanas ele acabou se envolvendo em algumas polêmicas.

Davi manda recado após ser descartado pela Globo

Nesta quarta-feira, 31, Davi Brito reapareceu nas redes sociais em meio aos rumores de que teria sido "descartado" pela Globo. Campeão do Big Brother Brasil 24, ele não abordou os boatos do fim de seu contrato com a emissora, mas publicou uma mensagem enigmática que muitos seguidores interpretaram como um recado sobre a situação.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Davi apareceu em um vídeo para desejar um bom dia aos seus nove milhões de seguidores: "Buenos días para todos vocês meu povo, vamos pra mais um dia. Mais um dia de luta”, disse o ex-motorista de aplicativo que iniciou uma oração pedindo que o que ‘não presta’ se afaste.

“Que toda inveja, todo espírito de contenda, todo espírito de morte, tudo o que é ruim, tudo o que não presta, que caia por terra em nome de Jesus. Vamos pra mais um dia, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal. Que essa quarta-feira venha a ser abençoada na sua vida. Amém? Bota o capacete que lá vem chuva de brita", disse; confira mais detalhes!