Mani Reggo esclarece relação com a família do ex, Davi Brito, após término

Ex de Davi Brito, campeão do BBB 24, a empreendedora Mani Reggo revelou se ainda mantém contato com o pai do jovem

A influenciadora digital e empreendedora Mani Reggo separou um tempo de seu dia para bater um papo descontraído com os seus mais de 5 milhões de seguidores. Em seu Instagram oficial, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas enviadas por quem a acompanha na internet.

Um assunto muito citado por internautas é a antiga relação de Mani com Davi Brito, campeão do BBB 24, da Globo, e sua família. Apesar de estarem separados há cerca de quase 4 meses, o nome do ex-brother ainda é ligado ao da empreendedora.

Em uma das perguntas enviadas, Mani Reggo foi questionada sobre a proximidade com o ex-sogro, pai de Davi. Há algum tempo, boatos de que os dois estariam morando juntos ganharam proporções na web.

"O pai do Davi ainda mora com você?", quis saber um seguidor. Mani, então, esclareceu de vez o assunto e aproveitou para desmentir a informação sobre o familiar. De acordo com ela, os dois mantêm contato mas nunca moraram na mesma casa.

"De todos os absurdos que falaram sobre mim na internet, eu não acredito que teve gente que acreditou nisso. Ele nunca morou comigo, ele é casado, a gente sempre teve uma relação boa, ele ora muito por mim e eu por ele. Nos falamos frequentemente, tanto com ele quanto a esposa dele, ele sempre manda oração, é uma pessoa querida, tenho ele como pai. Então, ele nunca morou comigo", concluiu.

Vale lembrar que Davi Brito e Mani Reggo terminaram o relacionamento logo após o jovem deixar o confinamento do reality show da Globo. Na época, de acordo com o vencedor da edição, a decisão de colocar um ponto final na união partiu da empreendedora.

Mani Reggo confessa susto com a fama

A empreendedora Mani Reggo abriu o coração sobre sua vida após se tornar conhecida. Ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24, ela prestou total apoio ao jovem durante o reality show da TV Globo e, sem esperar, acabou conquistando o coração do público.

Em entrevista ao 'Alô Alô Bahia', Mani recordou como lidou com a fama repentina nos últimos meses. Ela, que não possuía redes sociais, criou um perfil no Instagram na época do programa e hoje já conta com quase 6 milhões de seguidores; confira detalhes!