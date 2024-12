Tati Machado grávida, saúde do filho de Viih Tube e chá revelação de Ludmilla marcam a semana

Notícias sobre Tati Machado, o filho de Viih Tube e o chá revelação de Ludmilla chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil nesta semana; confira

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o chá revelação da neném de Ludmilla (29) e Brunna Gonçalves (33); a cirurgia da cantora Preta Gil (50); a gravidez da apresentadora Tati Machado (33) e a alta médica do filho de Viih Tube (24) e Eliezer (34); e não para por aí! Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

'BABY BRUMILLA'

No início da semana, Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves realizam o chá de revelação do sexo do primeiro filho na terça-feira, 17. O casal anunciou que espera uma menina. Após a contagem regressiva, que teve até com fogos, uma fumaça rosa dominou o local, demonstrando o gênero feminino.

A decoração do evento também foi um destaque nas redes sociais. Nos stories de seu Instagram, Brunna Gonçalves compartilhou que ela e a cantora optaram por um doce feito com dois andares nas cores verde e branco. "Baby Brumilla", escreveram.

RECUPERAÇÃO

O pequeno Ravi, de 1 mês, filho caçula de Viih Tube e Eliezer recebeu alta hospitalar no sábado, 14 de dezembro. O hospital divulgou um boletim médico sobre a alta hospitalar e informou que o bebê deu entrada no local com quadro de enterocolite.

Em um relato sobre o que viveu na UTI com o bebê de 1 mês de vida, Viih Tube contou que o único sinal que o filho dele de que estava errado foi uma hemorragia em seu intestino. O bebê apresentou muito sangue nas fezes e isso ligou o alerta na família, que foi em busca de tratamento.

COMO VIIH TUBE ESTÁ?

A influenciadora digital contou que sentiu muito medo de perder o filho durante o período na UTI pediátrica e que ficou muito ansiosa com os altos e baixos da internação. Isso influenciou o seu psicológico e ela precisa cuidar de sua saúde mental para voltar aos eixos.

Viih Tube relatou que ainda precisa de cuidados psicológicos após enfrentar um turbilhão de emoções em sua vida. Ela foi diagnosticada com estresse pós-traumático. Ao falar sobre a internação do bebê, Viih também contou que faz terapia para entender tudo o que viveu durante o puerpério.

'FALTAVA UMA PEÇA'

A apresentadora Tati Machado e o fotógrafo Bruno Monteiro estão à espera do primeiro filho! A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 19, ao vivo no Mais Você. Eles estão juntos há 13 anos e a jornalista contou que já está no quarto mês de gestação.

Tati Machado confessou sobre a gravidez: "É real esse bilhete, gente: estou grávida", confirmou a jornalista, que completou: "Estou muito feliz e muito feliz de falar aqui. Ana sabe da importância que ela tem pra mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!".

'GUERREIRA'

A cantora Preta Gil realizou uma cirurgia delicada para retirada de tumores com estimativa de 18 horas de duração no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento iniciou na manhã de quinta-feira, 19, e foi finalizado nesta madrugada. A notícia foi confirmada por Francisco Gil, filho da artista.

Por meio das redes sociais, o músico publicou uma foto segurando a mão de Preta e tranquilizou o público, garantindo que tudo ocorreu bem, assim como era esperado. "Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela. Obrigado pelas energias positivas. Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor, axé", escreveu o artista Francisco Gil.

