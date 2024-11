Famosas grávidas, casamento de apresentadora e tentativa de assalto a Lexa agitam a semana

Casamento de Márcia Dantas; gravidez de famosas e tentativa de assalto a Lexa chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil; confira

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o casamento da jornalista Márcia Dantas (37) e o anúncio da gravidez de duas famosas: da supermodelo Gisele Bündchen (44) e da cantora Lexa (29), que foi vítima de uma tentativa de assalto após anunciar sua gestação, mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

Na noite do sábado, 26, a apresentadora Márcia Dantas, do programa 'Tá na Hora', do SBT, viveu um momento emocionante e subiu ao altar e oficializou a união com o editor-chefe Rafael Bianco, do 'Chega Mais', em uma festa luxuosa no interior de São Paulo.

O matrimônio da apresentadora chamou atenção nas redes sociais e teve grande repercussão. Depois da cerimônia, o casal falou sobre os planos de aumentar a família. Em entrevista ao portal LeoDias, Márcia revelou que o casal deseja bastante a chegada de herdeiros.

BEBÊ A CAMINHO

No começo da semana uma notícia bombou no mundo dos famosos, isso porque foi anunciado que a supermodelo Gisele Bündchenestá grávida de seu terceiro filho! Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do casamento anterior com Tom Brady, a famosa está à espera do primeiro filho com seu namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

A notícia começou a rodar o mundo após uma fonte próxima da famosa declarar à revista People que: "Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família". Depois, em contato com a Quem, a assessoria de Gisele confirmou a informação."Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada", disse.

MOMENTO DE CELEBRAR!

Na segunda-feira, 28, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, Lua completou 4 anos de idade e ganhou uma festa de aniversário. Para marcar a data especial, os pais organizaram uma celebração temática para a herdeira e uma foto foi compartilhada pela mãe coruja nas redes sociais.

Daiana revelou que a filha escolheu o tema da animação Paw Patrol para a sua festinha. Nas redes sociais, a mãe mostrou a foto do bolo de aniversário da herdeira. O doce foi feito em três andares e contou com um meteoro no topo, o nome da aniversariante e uma personagem da animação na base. “Lua 4 anos”, disse a jornalista na legenda.

SONHO REALIZADO

E outra gravidez também movimentou bastante essa semana. Na última quinta-feira, 31, a cantora Lexa anunciou que está grávida. Ela contou a novidade para os fãs por meio de um vídeo com o noivo, o ator Ricardo Vianna, e um depoimento emocionante.

"Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR!", confira relato completo.

SUSTO GRANDE!

A cantora Lexa levou um grande susto na noite de quinta-feira, 31, ao sair da gravação do programa Sabadou, de Virginia Fonseca, no SBT. Horas depois da cantora anunciar que está grávida, o carro onde ela estava foi abordado por homens armados e ela sofreu uma tentativa de assalto.

De acordo com o colunista Leo Dias, Lexa estava quase chegando no hotel onde está hospedada quando os bandidos agiram. O carro foi parado por quatro homens armados em um carro e uma moto. Porém, os criminosos não levaram nada porque reconheceram a cantora e fugiram logo depois.

