Tati Machado está grávida! Apresentadora anuncia primeiro filho no Mais Você

A apresentadora Tati Machado e o fotógrafo Bruno Monteiro estão à espera do primeiro filho! A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 19, ao vivo no Mais Você. Eles estão juntos há 13 anos e a jornalista contou que já está no quarto mês de gestação.

A apresentadora do matinal, Ana Maria Braga, contou que recebeu uma visita no ultimo fim de semana e que essa pessoa lhe surpreendeu com um presente: Um body de bebê escrito “Exxxquece, vovó”. "Acho que sou eu", disse Tati, que deixou todos surpresos ao revelar que ela era a convidada secreta. "A vovó sou eu", disse a veterana, que se emocionou enquanto mostrava o momento em que foi presenteada por Tati.

"É real esse bilhete, gente: estou grávida", confirmou a jornalista, que completou: "Estou muito feliz e muito feliz de falar aqui. Ana sabe da importância que ela tem pra mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!".

Tati contou ainda que já sabe o sexo do bebê, mas manteve segredo. O marido dela, Bruno Monteiro, também estava no estúdio na hora da revelação. "Papai babão", brincou Ana Maria.



Desabafo

Recentemente, Tati Machado desabafou sobre a pressão para engravidar. “A gente está falando de uma geração que cada vez está envelhecendo mais e a gente também está falando de uma população que cada vez está querendo engravidar mais tarde. Eu, por exemplo, tenho 33 anos“, iniciou.

E completou: “Quantas vezes eu já fui ao médico – e eu tenho ovário policístico ainda – e as pessoas me assustaram: ‘você ainda não tem filho?’. Eu já escutei que só pode ter filho até os 30 anos. E aí, quando vem toda essa desinformação, a cerca da menopausa, você começa a se apavorar quando você vai chegando também a esse momento“.

