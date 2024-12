Preta Gil posa com filho antes de cirurgia: 'Rezem por mim'

A cantora Preta Gil, que luta contra um câncer, se prepara para enfrentar uma nova cirurgia e posou ao lado do filho Francisco Gil

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. A cantora foi diagnosticada com um câncer no intestino no ano passado e este ano os tumores retornaram com metástase.

Nesta quarta-feira, 18, a artista publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado do filho Francisco Gil, fruto do seu relacionamento Otávio Müller. Na legenda, a famosa contou que passará por uma nova cirurgia de grande porte e pediu orações dos fãs.

"Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo!!! O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração. Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família, dos meus amigos e de vocês. Amanhã a cirurgia começa muito cedo e pedi à minha equipe que informem vocês. Rezem por mim. Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele, te amo", escreveu ela.

Novo membro da família

A cantora Preta Gil dividiu com os seguidores uma novidade bastante especial na manhã desta quarta-feira, 18. Por meio das redes sociais, a artista contou que sua sobrinha-neta chamada Aurora nasceu na terça-feira, 17, em Salvador, na Bahia.

Em seus stories no Instagram, Preta compartilhou uma foto da bebê recém-nascida e celebrou a chegada da pequena na família Gil. "Sou tia avó! Que felicidade, bem-vinda meu amor. Aurora, você já é muito amada por toda família! Mamãe, papai e vovó sejam muito felizes", escreveu ela na legenda.

Um outro registro de uma vídeo-chamada realizada com o pai, Gilberto Gil, também foi publicado por Preta. O momento aconteceu logo após o nascimento da bisneta caçula do cantor, que também comemorou a notícia.

A pequena Aurora é neta de Marília Gil, herdeira de Gilberto, e filha de Lucas Gil com Tainá Brasil. "17.12 sempre será nosso dia favorito. Nosso bem mais precioso, nosso amor maior, agora é tudo por você. Seja bem-vinda a esse mundão, tinha muita gente esperando por você! Te amamos incondicionalmente filha", declarou a mãe da bebê.

