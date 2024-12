Ludmilla e Brunna Gonçalves descobrem sexo do bebê

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves esperam o primeiro filho e descobrem o gênero do bebê no chá revelação 'Baby Brumilla'

A cantora Ludmilla, de 29 anos, e a dançarina Brunna Gonçalves, de 33, realizaram o chá revelação do gênero do primeiro filho nesta terça-feira, 17. O casal anunciou que espera uma menina. Após a contagem regressiva, que teve até com fogos, uma fumaça rosa dominou o local, demonstrando o gênero feminino.

Nas redes sociais, fãs e famosos celebraram o anúncio divulgado por vídeo. "AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH", escreveu a cantora IZA. "Acertei! Que coisa linda", afirmou a influenciadora Pequena Lo. "Parabéns!!! Que venha com muita saúde", desejou a atriz Mariana Ruy Barbosa. "Errei", confessou David Brazil.

Confira, abaixo, o registro do momento:

Na ocasião, a cantora e a ex-BBB e influenciadora de 32 recebem amigos famosos como Nicole Bahls,Felipe Theodoro e Bruna Biancardi, entre outros, em uma casa de festas no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O evento ganhou o nome de Baby Brumilla, apelido carinhoso que os fãs deram ao bebê.

Brunna e Ludmilla anunciaram a gravidez em um show, o Numanice #3, em São Paulo, no começo deste mês. Enquanto Lud beijava a barriguinha da influenciadora, um vídeo no telão trouxe imagens das duas, posteriormente também postado nas redes sociais das artistas.

Elas estão juntas desde 2017, mas tornaram a relação pública apenas em 2019 e se casaram no final daquele ano, em uma cerimônia surpresa organizada pela cantora. Dois anos depois, fizeram a renovação dos votos em Curaçao.

Mudança de hábitos para engravidar

Grávida do primeiro filho com Ludmilla, Brunna Gonçalves tem compartilhado com os seguidores cada momento de sua nova fase na vida pessoal. Recentemente a influenciadora digital e dançarina usou as redes sociais para falar sobre seu peso e a mudança de alimentação durante a gestação.

Por meio de seus stories no Instagram, Brunna revelou que precisou ganhar peso para conseguir engravidar. De acordo com a esposa de Ludmilla, seu percentual de gordura corporal estava abaixo do recomendado e, por orientação médica, a rotina alimentar foi alterada.

