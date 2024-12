Término de Ana Castela, internação de Paulo Miklos e nova namorada de Belo marcam semana

Últimos dias foram agitados no mundo dos famosos com término, internação e novo romance; confira o resumo da semana da CARAS Brasil!

A semana foi bastante agitada e deu o que falar no mundo dos famosos. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão o término dos cantores Gustavo Mioto (27) e Ana Castela (21); a internação do cantor e ator Paulo Miklos (65), em São Paulo; e a nova namorada de Belo (50), que embarcou no cruzeiro do cantor e chamou bastante atenção nas redes sociais. Confira tudo isso e muito mais no resumo com os acontecimentos mais marcantes dos últimos sete dias!

CIRURGIA DE LULA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (79) segue internado em um hospital após passar por um procedimento no cérebro. Na manhã desta sexta-feira, 13, o Hospital Sírio-Libanês divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde dele, que segundo os médicos, deixou a UTI.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores. O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, atualizou.

Vale lembrar que o presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada da última terça-feira, 10, no Hospital Sírio Libanês. Após sentir dores na cabeça, o político procurou a unidade do hospital em Brasília e precisou ser transferido para a capital paulista para passar pelo procedimento no cérebro.

INTERNAÇÃO DE PAULO MIKLOS

O cantor e ator Paulo Miklos segue internado em um hospital de São Paulo. Nesta sexta-feira, 13, o site Metrópoles compartilhou uma atualização sobre o estado de saúde do artista. Segundo a publicação, a equipe dele informou que o músico segue com seu quadro de saúde evoluindo bem, dentro do prazo previsto e sem intercorrências. No entanto, ele ainda não possui previsão de alta.

Miklos foi internado em um hospital de São Paulo na manhã de quarta-feira, 11, com quadro de gastroenterite. De acordo com o Portal Leo Dias, ele precisou ficar em observação na UTI. A equipe do artista informou que o quadro de saúde dele não é grave. "Não está acontecendo nada, ele está com uma gastroenterite, só isso. Não foi encontrado desacordado em casa, está tudo bem", disse a diretora-executiva Renata Galvão, esposa dele, à Quem.

TÉRMINO DE ANA CASTELA E GUSTAVO MIOTO

O namoro entre o cantor e compositor Gustavo Mioto e cantora Ana Castela chegou ao fim pela terceira vez. A informação foi confirmada pelo próprio artista em conversa com o jornalista Leo Dias, nesta sexta-feira, 13.

O cantor contou ainda que está dedicado na divulgação de seu novo projeto, o DVD Atemporal, além de sua carreira internacional. Até o momento, Ana Castela e Gustavo Mioto não se manifestaram sobre o rompimento em suas redes sociais.

Gustavo Mioto e Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

NOVA MANSÃO DE MAÍRA CARDI

A coach Maíra Cardi (41) está com um novo lar para chamar de seu! Casada com o influenciador digital Thiago Nigro (34), ela anunciou que o casal comprou a antiga mansão de Neymar Jr. (32), na Grande São Paulo. A propriedade luxuosa é enorme e custa vários milhões de reais.

A mansão fica na região de Alphaville, área nobre da Grande São Paulo, e possui três andares com vários cômodos. "Foi um arquiteto chique que desenhou, que eu não sei falar o nome. O Neymar comprou desse arquiteto e a gente comprou do Neymar. Antes de fazer a reforma, eu quero mostrar para vocês como a casa está”, afirmou ela, em um vídeo no Instagram.

TARÓLOGA FAZ REVELAÇÃO SOBRE GALISTEU E SENNA

Só se fala em Adriane Galisteu (51) nas redes sociais, desde que a minissérie Senna, que retrata a vida e a carreira do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994), estreou na Netflix. Isso por que a produção acabou sendo bastante criticada por minimizar o romance dos dois. O casal ficou junto por cerca de um ano e meio antes da morte do piloto. Ele sofreu um acidente durante o GP de San Marino e morreu aos 34 anos. A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça revelou o que as cartas mostram sobre Senna e Galisteu.

“O propósito espiritual dos dois juntos foi um propósito de vidas passadas. Eu não digo isso de forma romântica, pois eles não eram almas gêmeas, mas eu sinto que eram almas compatíveis que já cumpriram muitos propósitos juntos, já foram familiares, já foram amigos, já foram namorados e tiveram uma criança entre eles em vidas passadas”, disse Isabel. “E é como se ele tivesse batido o olho nela e ele lembrasse de tudo isso, a nível inconsciente. A alma dos dois tiveram muitos encontros em muitas vidas”, continuou.

RATINHO X SIMONE MENDES

O apresentador Ratinho (68) se pronunciou sobre a repercussão de uma declaração dele sobre a cantora Simone Mendes (40). Em seu programa no SBT, ele contou que não falou mal da artista e apenas comentou sobre algo que viu em um evento.

“A Simaria é muito bonita e a Simone também. A Simone diz que ficou brava que eu falei na rádio que… Acho que ela não ficou brava, não. Que ela não gosta de tirar foto. Não é que ela não gosta… Ela veio no meu programa duas vezes, ela vem e sai correndo, não dá atenção para ninguém. Ou talvez ela tivesse com pressa, não sei”, afirmou ele.

E completou: “Uma vez ela foi lá no Paraná fazer um show e também saiu rápido, não atendeu ninguém. E quem atendia todo mundo era a Simaria. Acho que foi por isso que as duas discutiram aqui no programa”.

Tudo começou quando o Ratinho criticou a postura de Simone nos bastidores. “A Simone é uma queridinha da televisão, mas quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha assim. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto, e ele não tira, ela corre”, disse ele recentemente.

PRIMEIRO MÊS DE RAVI

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer (34) surpreendeu ao mostrar imagens inéditas de seu filho caçula, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube (24), ao celebrar o primeiro mês de vida do bebê. Inclusive, ele compartilhou uma imagem com o menino no colo durante o período dele internado em um hospital em busca de um diagnóstico.

Na imagem, Eliezer surgiu embalando o menino em um quarto de hospital. Além disso, ele compartilhou outras imagens raras desde que o filho nasceu, como momentos dele em casa, as madrugadas acordado e também o primeiro dia de vida do filho.

Na legenda, o ex-BBB falou sobre a data especial, já que o filho completou um mês de vida enquanto está internado. "1 mês de vida do nosso pequeno grande Ravi. Como é que pode né, um ser humano tão pequeno ter tanta força e ensinar tanta coisa em tão pouco tempo. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas temos que confiar nos planos dele, porque são sempre os melhores. Feliz 1 mês, meu filho", disse.

Eliezer com o filho caçula, Ravi, no colo - Foto: Reprodução/Instagram

DEMISSÃO DE PAULO MATHIAS

O apresentador Paulo Mathias (33) está fora do SBT. A demissão dele aconteceu após o programa Chega Mais sair do ar na emissora. Em um vídeo nas redes sociais, ele confirmou sua saída da emissora, mas declarou que está bem.

"Hoje eu me desligo oficialmente do SBT. Gente, calma, aqui dentro do meu coração tá o mais profundo sentimento de gratidão a essa casa maravilhosa que me acolheu no início do ano e que me fez ter um 2024 muito, mas muito feliz", disse.

O comunicador falou que seguirá na profissão, mas ainda não sabe o seu destino: "Obrigada a você, que me assistiu no SBT, firme e forte, todo santo dia. A minha gratidão e o meu obrigado. Não sei onde, quando nem como, mas é o que eu quero fazer da minha vida, sempre com vocês. Obrigado por tudo e a gente se vê".

DNA DE SUPOSTO FILHO DE GUGU

A disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato (1959-2019) ganhou um novo capítulo na segunda-feira, 9. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o resultado do exame de DNA do suposto filho biológico do comunicador foi divulgado.

A colunista contou que os exames de DNA foram realizados em dois laboratórios e apontaram que Ricardo Rocha, de 50 anos, não é filho de Gugu. “Concluiu-se que Antonio Augusto Moraes Liberato não é o pai biológico de Ricardo Rocha”, informou o laudo pericial.

Vale lembrar que Ricardo Rocha entrou na justiça em 2023 para dizer que poderia ser filho do apresentador. Ele dizia que sua mãe conheceu Gugu em uma padaria e tiveram um breve affair. Na época em que ele nasceu, Gugu tinha 15 anos.

NOVA NAMORADA DE BELO

A nova namorada de Belo apareceu na terça-feira, 10, dia em que o cantor embarcou em seu navio temático. Apontada como a nova companheira do artista, Rayane Figliuzzi, de 27 anos, surgiu com ele no cruzeiro e estava recebendo tratamento vip.

Conforme informações divulgadas pelo colunista do UOL, Lucas Pasin, a moça chegou de helicóptero e se hospedou na cabine mais cara do cruzeiro. A eleita do famoso ainda estaria sendo chamada de "primeira-dama".

O cantor Belo e a nova namorada, Rayane Figliuzzi - Reprodução/Instagram

ANTES DO PREVISTO

O príncipe William (41) e a esposa, Kate Middleton (42), podem se tornar o rei e a rainha do Reino Unido mais cedo do que esperavam. Ele é o herdeiro direto do reino após o seu pai, o Rei Charles III (76). Com isso, o casal real já iniciou uma preparação para que estejam prontos quando o momento chegar.

A sucessão no Reino Unido passa de pai para filho automaticamente após a morte do rei ou rainha no poder. Com a notícia de que Charles enfrenta o câncer há cerca de um ano, William e Kate se preparam para uma possível necessidade de se tornarem monarcas.

