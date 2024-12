Viih Tube para de amamentar Ravi após internação. Saiba o motivo

Viih Tube chora ao revelar que não vai mais amamentar o filho de apenas um mês de vida, Ravi, e explica sua decisão

A influenciadora digital Viih Tube fez um relato importante sobre o que viveu com o filho, Ravi, fruto do casamento com Eliezer, na UTI pediátrica. O bebê foi diagnosticado com enterocolite e precisou de tratamento por 20 dias no hospital. Agora, ele já está bem e em casa. Porém, a vida deles não voltou ao que era antes. Isso porque Viih não pode mais amamentar o bebê.

Nos stories do Instagram, a estrela contou que escolheu não retomar a amamentação materna depois do filho ficar internado com uma inflamação grave nos intestinos. Ela contou que ele teve alguma alergia grave e que tem medo de que possa passar algum alimento que não seja bom para o bebê por meio do leite materno.

Viih poderia seguir uma dieta restrita, mas sempre existirá a possibilidade de falha ou confusão, já que pode comer sem querer algo que faça mal para o filho. Por isso, ela tomou a difícil decisão de parar de amamentá-lo para que ele tome apenas a fórmula que é adequada para o seu caso.

Chorando, a influencer deu a notícia para seus fãs e desabafou sobre como se sente com a decisão. "Obviamente, eu não estou mais amamentando. Eu achei que não fosse chorar com essa informação. Quando eu estava no hospital, isso não era importante para mim, eu nem ligava. Não ligo de não amamentar, eu só queria ele em casa", disse ela.

E completou: "Agora que estou em casa, eu sinto muita falta dele no peito, do calorzinho dele, de ver ele mamando, e eu estava indo muito bem. Na Lua, ela teve um freio na língua, não foi uma amamentação tão fácil. Dessa vez estava indo muito bem. O momento com ele no peito era de conexão muito forte. Com ele aconteceu um caso tão grave, que eu não ia ficar em paz com ele amamentando. Eu ia ficar maluca".

Por fim, ela disse: "Cheguei a conclusão de que o melhor para ele era que eu não amamentasse mais, porque eu ia ficar uma mãe que não ia estar bem, com medo de estar fazendo mal a ele. Não vou mais amamentar. É algo tão pequeno perto de tudo. Está tudo bem, ele está ótimo".

