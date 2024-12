Viih Tube revela que está com estresse pós-traumático: 'Não estou bem'

Ao desabafar sobre o que viveu na UTI com o filho, Viih Tube revela que precisa de cuidados psicológicos para se recuperar

A influenciadora digital Viih Tube contou que ainda precisa de cuidados psicológicos após enfrentar um turbilhão de emoções em sua vida. Ela acaba de voltar para casa após passar 20 dias entre idas e vindas ao hospital por causa da internação do seu filho caçula, Ravi, de 1 mês. Assim, ela foi diagnosticada com estresse pós-traumático.

A esposa de Eliezer contou que sentiu muito medo de perder o filho durante o período na UTI pediátrica e que ficou muito ansiosa com os altos e baixos da internação. Isso influenciou o seu psicológico e ela precisa cuidar de sua saúde mental para voltar aos eixos.

Ao falar sobre a internação do bebê, Viih também contou que faz terapia para entender tudo o que viveu durante o puerpério. "Eu estou vivendo um estresse pós-traumático. Eu faço terapia, psicólogo e tudo. Ainda estou com muita ansiedade, o que é esperado", disse ela.

E completou: "O Ravi está ótimo, em casa, mamando bem, mas eu ainda não estou bem. Eu não consigo dormir, não consigo comer, ainda está bem difícil para mim. Porque eu ainda tenho muito medo de acontecer alguma coisa, estou em alerta. É mais assustador do que o normal, mas vai passar. Estou com medo de viver isso de novo. E logo vai passar".

Viih Tube mostrou a volta para casa

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube não segurou as lágrimas ao chegar em casa com o filho Ravi, de 1 mês de vida, fruto do casamento com Eliezer. A família celebrou que o bebê recebeu alta hospitalar após 20 dias internado em São Paulo. Ao mostrar a chegada no lar deles, a loira ficou emocionada.

Nos stories do Instagram, a influencer emocionou seus fãs ao mostrar o seu alívio e alegria ao ver o filho caçula bem e saudável. “Eu estou com um alívio tanto grande. Agora é continuar o tratamento em casa”, disse ela.

