Cirurgia de Preta Gil é finalizada e filho da cantora tranquiliza: 'Tudo bem'

Filho de Preta Gil, Francisco Gil contou que a nova cirurgia delicada da cantora foi concluída e informou que tudo ocorreu bem

Preta Gil realizou uma cirurgia delicada para retirada de tumores com estimativa de 18 horas de duração no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento iniciou na manhã de quinta-feira, 19, e foi finalizado nesta madrugada. A notícia foi confirmada por Francisco Gil, filho da cantora.

Por meio das redes sociais, o artista publicou uma foto segurando a mão de Preta e tranquilizou o público, garantindo que tudo ocorreu bem, assim como era esperado. "Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela. Obrigado pelas energias positivas. Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor, axé", escreveu Francisco.

Malu Barbosa, amiga próxima da cantora, também atualizou os seguidores após o fim do procedimento nesta sexta-feira, 20. "A cirurgia da Preta acabou, e ela está bem e dormindo… Ela é muito guerreira e venceu mais esta", declarou ela.

No dia anterior, pouco tempo após Preta Gil entrar no centro cirúrgico, Malu explicou que a longa duração do procedimento já era prevista e tudo estava programado. "Sei que muitos estão mandando energias positivas para Preta. Ela vai ficar bem! É uma cirurgia demorada mesmo e tudo foi programado para ser feito com calma e tranquilidade", disse.

E completou: "Assim que tivermos mais informações voltamos para falar. Ela está com os melhores e bem preparada! Sei que estamos todos ansiosos, mas vai ficar tudo bem!". Vale lembrar que a cirurgia estava programada para o domingo, 15, mas precisou ser adiada por necessidade médica.

Filho de Preta Gil tranquiliza após cirurgia da cantora - Reprodução/Instagram

Bela Gil homenageia a irmã, Preta Gil, sobre cirurgia delicada do câncer

A apresentadora e chef Bela Gil exaltou a força da irmã, a cantora Preta Gil, após a artista se submeter a uma cirurgia delicada para retirada de tumores, que iniciou na manhã de quinta-feira, 19. A culinarista, então, prestou uma homenagem à artista no Instagram e reforçou o seu apoio.

No post de Bela, a apresentadora resgatou uma foto da infância das duas, de quando ainda era uma criança e posou no colo da irmã mais velha. Ela também compartilhou uma foto de meses atrás, de quando acompanhou a irmão no hospital; confira detalhes!

