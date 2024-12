Saiba qual foi o sinal que fez Viih Tube correr para o hospital com Ravi

Alerta para as mães! Viih Tube conta o que viu na fralda do filho, Ravi, e que a fez ir para o hospital em busca de tratamento: 'Hemorragia'

A influenciadora digital Viih Tube revelou qual foi o sinal que viu em Ravi e que a fez correr para o hospital com ele. Em um relato sobre o que viveu na UTI com o bebê de 1 mês de vida, ela contou que o único sinal que o filho dele de que estava errado foi uma hemorragia em seu intestino.

O bebê apresentou muito sangue nas fezes e isso ligou o alerta na família, que foi em busca de tratamento. Outro ponto crucial para o diagnóstico de enterocolite foi o raio-x, que mostrou o intestino inflamado.

"O Ravi sempre esteve bem clinicamente. Mesmo sendo o intestino, a barriga nunca distendeu, ficou grande ou dura, como acontece com os bebês prematuros. O Ravi não teve nada clinicamente. O único sintoma que ele teve foi uma hemorragia. Muito sangue nas fezes, não é pouco não. Era uma fralda com tanto sangue que a quantidade de sangue era alta dentro da fralda. Um sangue muito fedido, como se fosse uma borra de café, escuro, com sangue. O que significa melena, que é o sangue digerido, por isso que é tão fedido. É um cheiro podre. Ele fez duas fraldas com muita hemorragia, era sangue", disse ela.

Então, a família correu para o hospital e o bebê já ficou internado na UTI. "Fomos para o hospital e ele fez outra fralda de sangue e a gente começou a buscar o que era. Teve várias suspeitas, como suspeita de doença hemorrágica, ou quando uma alça do intestino entra uma na outra e sangra muito, suspeita de várias coisas. Mas quando viu o raio-x falaram que era enterocolite e que é uma doença que mata, muito grave e muito rara", afirmou.

Ravi ficou em jejum e recebeu nutrição parenteral, que é feita por via endovenosa, sem passar pelo intestino. "Ele ficou bem ao tratamento, ao jejum, ele estava sendo nutrido de forma parenteral, por fora, não poderia usar o intestino. Ficou assim uns 12 dias para a inflamação sair e voltar a se alimentar. Ele está voltando a se adaptar ao que era amamentar", disse ela.

O bebê começou a usar fórmula

Viih Tube também contou que interrompeu a amamentação com leite materno com medo de novas reações do bebê. Ravi tem alguma alergia severa a algum alimento que é passado para ele por meio do leite materno. Assim, a mãe optou por deixá-lo com a fórmula.

A estrela poderia seguir uma dieta restrita, mas sempre existirá a possibilidade de falha ou confusão, já que pode comer sem querer algo que faça mal para o filho. Por isso, ela tomou a difícil decisão de parar de amamentá-lo para que ele tome apenas a fórmula que é adequada para o seu caso.

Chorando, a influencer deu a notícia para seus fãs e desabafou sobre como se sente com a decisão. "Obviamente, eu não estou mais amamentando. Eu achei que não fosse chorar com essa informação. Quando eu estava no hospital, isso não era importante para mim, eu nem ligava. Não ligo de não amamentar, eu só queria ele em casa", disse ela.

E completou: "Agora que estou em casa, eu sinto muita falta dele no peito, do calorzinho dele, de ver ele mamando, e eu estava indo muito bem. Na Lua, ela teve um freio na língua, não foi uma amamentação tão fácil. Dessa vez estava indo muito bem. O momento com ele no peito era de conexão muito forte. Com ele aconteceu um caso tão grave, que eu não ia ficar em paz com ele amamentando. Eu ia ficar maluca".

Por fim, ela disse: "Cheguei a conclusão de que o melhor para ele era que eu não amamentasse mais, porque eu ia ficar uma mãe que não ia estar bem, com medo de estar fazendo mal a ele. Não vou mais amamentar. É algo tão pequeno perto de tudo. Está tudo bem, ele está ótimo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Leia também: Viih Tube revela que está com estresse pós-traumático: 'Não estou bem'