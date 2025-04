Viih Tube lamenta morte da avó materna: 'Descanse em paz'

Relembrando momentos com avó e seus filhos, Lua e Ravi, Viih Tube lamenta morte da senhora e fala sobre partida dela; confira

A influenciadora Viih Tube compartilhou uma triste notícia em sua rede social no fim deste domingo, 13. Em seus stories, a empresária contou que sua avó materna, Isaura, faleceu e sem revelar o motivo, ela apenas lamentou a partida dela.

Relembrando fotos da senhora com seus filhos, Lua e Ravi, a esposa de Eliezer falou sobre a avó ter tido a oportunidade de conhecer os bisnetos. Viih Tube então escreveu que para sempre se lembrará de Isaura em sua memória após terem vivido diversos momentos juntas.

"Vozinha, descanse em paz, sei que agora está com nosso deus em um lugar muito melhor! Terei para sempre um amor e gratidão enorme no meu coração por você", disse a ex-BBB. "E você conhecu o seu bisneto ravi também antes de partir", falou a famosa.

Por fim, Viih Tube se declarou: "Saiba que minhas memórias suas são de uma avó muito gentil, paciente, serva de deus. Uma verdadeira princesa delicada, amorosa e ao mesmo tempo muito engraçada. Te amarei eternamente!".

Avó de Viih Tube sofreu um AVC no último ano

No final de 2024, a avó de Viih Tube sofreu um AVC. Na época, a influenciadora digital estava passando por momentos difíceis com Ravi no hospital, logo após o nascimento dele. A mãe da empresária, Viviane Di Felice, contou se Isaura teria sequelas do acidente.

"Passando aqui para dar informações da minha mãe conforme eu prometi. Hoje bem cedinho, eu falei com o doutor e ele passou que ela teve uma melhora muito significativa nos exames. Estou tão feliz, porque o AVC normalmente dá sequelas até 72 horas e passando 72 horas que a gente vê como [a pessoa] fica", iniciou.

"Não passava [o tempo]. Agora, já deu 72 horas, já mostrou que ela consegue falar. Ela está bem quietinha. Ele [o médico] decidiu dar um calmante, porque ela estava bem agitada. Estar no hospital já deixa ela agitada. Graças a Deus notícias boas. não vou mostrar ela para vocês porque ela está dormindo", completou Viviane.