Confira a decoração do chá revelação de Ludmilla e Brunna Gonçalves no RJ

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves esperam o primeiro filho cujo sexo será revelado no chá revelação 'Baby Brumilla'

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves realizam o chá de revelação do sexo do primeiro filho nesta terça-feira, 17. O evento, que acontece em uma casa de festas no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, já está com a decoração prontíssima!

As famosas já começaram a compartilar detalhes da ocasião, enquanto o influenciadorTheodoro, um dos convidados, mostrou a entrada do local - a festa se chama Baby Brumilla, nome dado pelos fãs do casal.

"Toda vez que eu vejo pronto eu fico exatamente assim", disse Brunna ao postar uma foto com uma fitinha escrito "Baby Brumilla" e seu nome e da esposa. Mais cedo, ela já tinha compartilhado vídeos da montagem do evento, que acontece em uma casa de festas no Alto da Boa Vista e é organizada pela event planner Andrea Guimarães.

Confira, abaixo, as imagens:

Theodoro mostra decoração de chá revelação de sexo de bebê de Brunna Gonçalves e Ludmilla - Foto: Reprodução/Instagram







Brunna Gonçalves mostra detalhe para chá revelação de primeiro filho - Foto: Reprodução/Instagram

Mudança de hábitos para engravidar

Grávida do primeiro filho com Ludmilla, Brunna Gonçalves tem compartilhado com os seguidores cada momento de sua nova fase na vida pessoal. Nesta quarta-feira, 11, a influenciadora digital e dançarina usou as redes sociais para falar sobre seu peso e a mudança de alimentação durante a gestação.

Por meio de seus stories no Instagram, Brunna revelou que precisou ganhar peso para conseguir engravidar. De acordo com a esposa de Ludmilla, seu percentual de gordura corporal estava abaixo do recomendado e, por orientação médica, a rotina alimentar foi alterada.

"Desde quando eu engravidei até agora, eu ganhei uns 5 kg. Eu de engravidar, eu estava muito seca, minha gordura estava abaixo do normal porque eu queria, eu gostava de ficar bem sequinha. Só que isso poderia ser um problema para engravidar, como eu tinha pouca gordura, poderia me fazer não engravidar", iniciou.

"Então, tive que dar uma aumentada [de peso] e, depois que engravidasse, eu tinha que ter uma quantidade maior de gordura no corpo para segurar a criança. Minha nutricionista explicou que não tinha como eu ficar sequinha do jeito que estava", continuou. Leia mais!

