Sócia de Virginia revela mimo que mandou na maternidade para a amiga

Após ver o nascimento de José Leonardo pessoalmente, sócia de Virginia revela agrado que mandou entregar na maternidade para a apresentadora; veja

A sócia de Virginia Fonseca, Samara Pink, viu o parto de José Leonardo neste domingo, 08, em Goiânia, e depois de conhecê-lo e parabenizar a amiga, a empresária deixou o local, mas mandou entregar um mimo especial para sua parceira.

Em sua rede social, a sócia da apresentadora do SBT contou que enviou uma salada que a mamãe gosta muito. Inclusive, a esposa do cantor Zé Felipe postou uma foto da comida contando que seria sua janta depois de algumas horas de ter dado à luz seu primeiro menino.

"Menino bonito, não? De frente, eu olho José Leonardo e penso: 'Maria Alice todinha', de lado assim, eu lembro da Flor, doidera, mas achei ele muito lindo, grandão, grandão, que benção", contou Samara sobre o bebê.

Em seguida, ela falou sobre ter enviado o mimo para sua amiga: "Mandei uma saladinha, tem uma salada que a Vi gosta, que no parto da Maria Alice, tipo, ela comeu todos os dias no hospital, aí mandei levar a saladinha".

É bom lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe são padrinhos do filho de Samara. Além da sócia, o assessor da influenciadora, Hebert Gomes, também marcou presença no local e encantou ao postar um clique com José Leonardo.

Para quem não sabe, a nora de Leonardofechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Horas após o nascimento do menino, a empresária quase desmaiou ao tentar tomar banho. Depois de se recuperar, ela gravou alguns momentos com o recém-nascido no local.

