Virginia Fonseca quase desmaia horas após o parto: 'Levantar'

Seis horas após o parto de José Leonardo, Virginia Fonseca quase desmaia ao tentar levantar da cama para tomar banho; veja

A influenciadora Virginia Fonseca deu à luz seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, neste domingo, 08, às 17h. Após seis horas do nascimento de seu caçulinha, a famosa resolveu que iria tomar banho, contudo, ela quase sofreu um desmaio.

Deitada sem seu quarto na maternidade, a apresentadora do SBT comentou que iria se limpar por volta das 23h. Porém, ao tentar levantar, ela quase desmaiou. A sensação é muito comum entre as mamães que acabaram de parir, afinal, o corpo passou por uma grande mudança com a saída do bebê.

`Vou levantar agora pra tomar banho", disse ela e depois relatou que quase caiu e que o banho acabou sendo "meia boca".

Depois de se recuperar, Virginia Fonseca apareceu andando com José Leonardo nos braços e encantou ao exibir melhor o rostinho do irmão de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de quase dois anos.

Ao compartilhar o vídeo da chegada do terceiro herdeiro, Virginia Fonseca deu detalhes de seu nascimento. "Hoje ás 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo! Chegou com 3.590kg e 49.5cm, eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre! Te amamos Ze Leonardo! Você é LINDO e sua família ta feliz demais com sua chegada meu amor ", escreveu.

Na última semana, a famosa mostrou que o quarto do caçula já estava pronto. Com tema de bichinhos e em tons de cinza, o ambiente foi decorado com móveis de alto padrão e ela surpreendeu ao exibir o resultado.

Virginia Fonseca impressiona ao mostrar quarto de José Leonardo pronto

Nos últimos dias, a influenciadora Virginia Fonseca mostrou que o quarto de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o caçulinha José Leonardo, estava pronto. Na quarta-feira, 04, a famosa revelou um canto do ambiente e exibiu melhor como é o cômodo do bebê que pode chegar a qualquer momento.

Exibindo seu barrigão, a apresentadora do SBT apareceu ao lado dos armários e impressionou com os detalhes luxuosos. Com o tema de animais, o espaço foi decorado em grande estilo e de forma autêntica. No teto foi colocado papel com estampa de bichos e nas paredes de estampa xadrez. Veja mais aqui.