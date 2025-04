Médica explica tratamento para doença sem cura de Cleo Pires: 'Raiz do problema'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi alerta complicações da doença de Hashimoto, que atinge Cleo e outras famosas

Cleo Pires (42) é uma das celebridades que já falou sobre o diagnóstico da doença de Hashimoto. Apesar de não ter cura, a condição possui tratamento e também precisa de algumas atitudes no dia a dia para ter mais qualidade de vida.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Olívia Grimaldi explica que a visão integrativa é essencial para o tratamento da doença que atinge Cleo . Ela diz que, além dos medicamentos, é importante incluir alimentação anti-inflamatória, suplementação personalizada, redução de toxinas ambientais, modulação do estresse, melhora da qualidade do sono e suporte intestinal.

"Cuidar da tireoide é cuidar do sistema imune, do cérebro, do coração e da saúde reprodutiva. A abordagem integrativa permite isso: tratar a raiz do problema, e não apenas maquiar os sintomas", explica a médica integrativa.

Leia também: Médica aponta possíveis complicações da doença de Cleo Pires: 'Se limita'

Segundo a especialista, o acompanhamento ideal deve ser feito por um médico com experiência em doenças autoimunes e regulação hormonal, de preferência com uma visão funcional. O tratamento também precisa de uma equipe multidisciplinar, com nutricionistas, psicólogos e profissionais de movimento. "Cada mulher precisa de um plano que respeite sua história, seu ritmo e seu corpo."

Grimaldi reforça a importância da informação, que pode ser uma ferramenta essencial para o diagnóstico e transformação. Ela explica que muitos profissionais tratam a doença de forma padronizada, com pouco acolhimento para as pacientes, que em diversos casos desconhecem a função da tireoide e seu papel no corpo.

"A tireoide não é só um hormônio. Ela é o maestro do metabolismo. Quanto mais falarmos sobre isso, mais mulheres terão acesso a diagnósticos corretos, tratamentos eficazes e uma vida com mais energia e equilíbrio. A informação salva —e neste caso, muda o rumo de muitas histórias."

Leia mais em: Cleo assume não ter vergonha de se considerar nepo baby: 'Sou eu'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CLEO PIRES EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: