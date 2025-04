Médico explica tratamento para quadros como de Othon Bastos: 'Geralmente envolve'

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica atitudes que podem evitar o mal-estar que atingiu Othon Bastos em março

Othon Bastos (91) se tornou assunto no final de março após ter uma queda de pressão no palco, enquanto apresentava um espetáculo. O ator foi socorrido e recebeu o diagnóstico de virose, porém, a situação reforçou a importância dos cuidados também em relação a quedas de pressão.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que o mal-estar que o ator Othon Bastos sentiu pode ter algumas atitudes para evitá-lo . O médico também pontua que o tratamento deve ser pensado em relação a causa do quadro.

"O tratamento geralmente envolve hidratação rigorosa, um pouco mais de sódio na alimentação do dia a dia e, com isso, aumenta o volume de sangue e diminui a sensação da queda de pressão. Pode envolver também tratamentos farmacológicos, existem remédios para calibrar pressão, para não deixar que ela caia, e atuar em alguma medicação que pode ser que esteja derrubando a pressão."

"Se for uma situação cardiogênica, que é menos comum porém mais grave, então terá que fazer um tratamento direcionado para a doença cardiológica. Por exemplo, se for uma arritmia então tratará a arritmia", acrescenta o médico.

Nader explica que casos de queda de pressão podem estar relacionados ao quadro de lipotimia. "Muitas vezes a lipotimia é causada por alguns gatilhos, não é sempre, mas pode acontecer. Por stress, ambientes muito quentes, hábito de urinar ou defecar, algum esforço físico súbito, como tossir, carregar um peso muito forte, espirrar. Nesses casos, evitar esses gatilhos, quando é propriamente por conta dessas situações."

Nascido em Tucano, uma cidade do sertão da Bahia, Othon Bastos é um renomado ator, com mais de 60 anos de carreira dedicados ao teatro, cinema e televisão. Ele já foi reconhecido com um prêmio Shell de Teatro e, recentemente, estreou um espetáculo biográfico que percorre sua trajetória.

