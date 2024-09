Virginia Fonseca mostra fotos inéditas do parto de José Leonardo

Em sua rede social, Virginia Fonseca fez álbum com alguns cliques fofíssimos do parto de José Leonardo e comoveu ao compartilhar momento

A influenciadora Virginia Fonseca encantou e comoveu seus seguidores nesta segunda-feira, 09, ao mostrar cliques inéditos do parto de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Em sua rede social, ela fez um álbum com os melhores momentos do nascimento do caçula e chamou a atenção.

Segurando o bebê nos braços e sorridente ao lado do esposo, a apresentadora do SBT abriu a publição com a foto e em seguida revelou mais da data marcante com a família. Orando e celebrando, Leonardo e outros presentes surgirem nos registros. Além disso, José Leonardo deu um show de fofura ao aparecer na balança com seus mais de 3,5 kg.

"Alguns registros da chegada do José Leonardo! Nosso mundo ficou azul e ainda mais feliz. Que Deus abençoe sua vida sempre meu príncipe, te amamos demais", escreveu a loira ao compartilhar o momento especial de sua família.

É bom lembrar que, para a chegada de José Leonardo, Virginia Fonseca fechou o andar da maternidade para receber familiares e amigos em grande estilo. A famosa encantou ao mostrar melhor o rosto do caçula ao gravar os primeiros momentos de vida dele.

Virginia Fonseca revela situação de sua barriga após parto de José Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta segunda-feira, 09, algumas horas após o parto de José Leonardo como está a sua barriga. No banheiro da maternidade, a esposa do cantor Zé Felipe tirou uma foto no espelho e exibiu o seu corpo.

Usando uma calcinha fralda, item muito útil para conter o sangramento pós-parto, a empresária exibiu a situação de seu abdômen após a chegada de seu terceiro herdeiro. Já mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, ela compartilhou sua realidade. Veja o clique aqui.