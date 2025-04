Ex-participante de RuPaul's Drag Race morre aos 44 anos

A drag queen Jiggly Caliente, que ganhou notoriedade após participar de RuPaul's Drag Race, morreu neste domingo, 27, aos 44 anos

A drag queen Jiggly Caliente, cujo nome verdadeiro era Bianca Castro-Arabejo, morreu neste domingo, 27, aos 44 anos, três dias após sua família revelar que ela havia amputado a perna direita em decorrência de uma infecção. Ela ficou conhecida após participar da quarta temporada de RuPaul's Drag Race e, posteriormente, da sexta edição de RuPaul's Drag Race All Stars.

A notícia do falecimento foi confirmada por meio de uma postagem nas redes sociais. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Bianca Castro-Arabejo, conhecida no mundo e estimada por muitos como Jiggly Caliente. Bianca faleceu pacificamente em 27 de abril de 2025, às 4:42 da manhã, rodeada pela sua família amorosa e amigos próximos", iniciou o comunicado.

"Uma presença luminosa nos mundos do entretenimento e defesa, Jiggly Caliente foi celebrada por sua energia contagiante, inteligência feroz e autenticidade inabalável. Ela tocou inúmeras vidas através da sua arte, ativismo e da ligação genuína que ela promoveu com fãs em todo o mundo", continuaram na homenagem.

"Seu legado é de amor, coragem e luz. Embora a sua presença física tenha desaparecido, a alegria que compartilhou e o espaço que ajudou a criar para tantos permanecerão para sempre. Ela fará muita falta, sempre amada e eternamente lembrada. Em memória amorosa de Bianca Castro-Arabejo (Jiggly Caliente) 29 de novembro de 1980 - 27 de abril de 2025", finalizaram.

Bianca estava hospitalizada após contrair uma infecção grave, que se agravou no último mês. A família divulgou há três dias que a situação resultou na amputação de 'maior parte da perna direita', e que a internação, junto ao seu quadro de saúde, a impossibilitariam de participar da versão filipina do reality. Segundo o comunicado, o tratamento seria longo, assim como sua recuperação. Contudo, a estrela não sobreviveu às complicações do pós-operatório.

