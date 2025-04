Médico alerta possíveis riscos do quadro de Marina Silva: 'Pode haver lesões'

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica os principais sintomas do mal-estar que acometeu Marina Silva

Marina Silva (67) se tornou assunto ao ser socorrida pela equipe médica durante um compromisso oficial em 15 de abril. A ministra foi hospitalizada após um mal-estar com queda de pressão e tontura, situação que pode apresentar alguns riscos para a saúde.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que o mal-estar de Marina Silva pode ser considerado uma lipotimia . "Quando tem uma queda de pressão sintomática, a pressão está baixa e dá sintomas de tontura, que chamamos de quase desmaio, sensação de mal-estar, moleza. Uma sensação bem incômoda que, pelo o que foi constatado, foi exatamente o que ela reclamou."

O médico explica que existem algumas complicações que podem trazer riscos à saúde de pacientes que também passam pelo quadro. Uma delas, por exemplo, é a síncope, que pode fazer com que a pessoa caia e se machuque.

"A principal complicação é a síncope, que é quando a pressão baixa tanto a ponto do cérebro desligar e ligar de novo. Pode levar a lesões pela queda, a pessoa despenca e perde a consciência. Essa queda pode ser muito ruim, fraturar um membro ou bater a cabeça", explica.

Nader também diz que é importante entender se a situação não está ligada a nenhuma doença no coração. "Uma das causas, não das mais comuns, são as causas cardiogênicas, problemas cardíacos mais grave gerando essa queda de pressão. Sempre que há a lipotimia tem que ter o cuidado de descartar as causas cardíacas."

SAIBA OS PRINCIPAIS SINTOMAS DO QUADRO QUE ATINGIU MARINA SILVA

Moleza;

Fraqueza;

Mal-estar;

Tontura;

Sensação de quase desmaio;

Escurecimento visual;

Sensação estranha na cabeça;

Raramente pode dar sensação de náusea ou enjôo.

Nascida em Rio Branco, no Acre, Marina Silva é historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista e política. Ela iniciou sua carreira na política em 1986, quando disputou sua primeira eleição concorrendo a uma vaga na Câmara dos Deputados. Atualmente, ela é filiada à Rede Sustentabilidade e ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, cargo que exerceu anteriormente entre 2003 e 2008.

