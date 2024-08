Sócia de Virginia, Samara Pink, decide casar após 10 anos de relacionamento

Após uma década de relação, sócia de Virginia, Samara Pink, anuncia decisão de se casar com o pai de seu filho; veja as fotos do pedido

A sócia de Virginia Fonseca, Samara Pink, anunciou que se casará com o também sócio delas, Thiago Stabile, após dez anos juntos. Nos últimos dias, a empresária compartilhou em sua rede social fotos sendo pedida em casamento pelo amado, com quem já tem um filho.

O casal, para quem não sabe, é pai do pequeno Miguel, que é afilhado de Zé Felipe e de Virginia. Ao completarem uma década juntos, eles resolveram selar a união de forma especial. Samara então contou a novidade para os seguidores e explicou o motivo de quererem oficializar a relação.

"Vem aí : A Sra Stabile. CARACA VAMOS NOS CASAR! Tudo começou quando nos lembramos que dia 05.03.2025 completaremos 10 anos juntos, e decidimos consagrar nossa união e receber a benção de Deus em nossa primeira década juntos", falou sobre como decidiram.

"Te amo Thiago, eu já sou sua de alma e corpo mas estou feliz demais por estarmos fazendo isso! Estou parecendo uma adolescente ansiosa", declarou a sócia de Virginia. Claro que a apresentadora do SBT reagiu e até Poliana Rocha deixou um recado. "Que Deus abençoe muito essa família linda", falou a esposa de Leonardo.

É bom lembrar que Virginia Fonseca e Samara Pink se uniram para abrirem uma empresa após a esposa de Zé Felipe sofrer com acne na primeira gravidez. Desde então, a marca delas não para de crescer e, no início de agosto, a famosa contou que o negócio faturou mais de R$ 58 milhões em apenas um mês. Com isso, ela contou que o valor ultrapassou a meta deles, que era de R$ 50 milhões.

