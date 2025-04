César Tralli se despede de Roma após cobertura da morte do papa

O apresentador César Tralli viajou para Roma, na Itália, na última semana, para cobrir os desdobramentos da morte do Papa Francisco

O apresentador César Tralli viajou para Roma, na Itália, na última semana, para cobrir os desdobramentos da morte do Papa Francisco, que faleceu aos 88 anos em decorrência de complicações de saúde. Após o enterro, o jornalista compartilhou uma reflexão antes de embarcar de volta ao Brasil e publicou uma foto diante da Basílica Santa Maria Maggiore, onde o pontífice foi sepultado

"Com as lembranças de tantos abraços, apertos de mão, sorrisos, olhares de afeto e compaixão. A energia boa que vai, volta… Porque a beleza da vida é isso: fazer do respeito ao próximo um caminho de paz e tolerância. Ouvi de uma jovem voluntária de 15 anos, que ajudou idosos no funeral do Papa, uma frase que me marcou: 'Não é sobre religião. É sobre ter amor no coração. Bom domingo,

Boa semana. E muito obrigado pela companhia", refletiu ele neste domingo, 27.

Na publicação anterior, Tralli falou sobre a cobertura especial. "Semana longa. Sentimento de paz, de dever cumprido. Eu sempre digo que é uma bênção trabalhar com amor e dedicação. Cada dia mais tenho uma certeza na vida: não somos nada sozinhos. Precisamos demais uns dos outros. A caminhada da vida é um aprendizado eterno. Que bom que é assim! Meu nome é gratidão", escreveu.

Túmulo do Papa Francisco

Mais cedo, foram divulgadas as primeiras imagens do túmulo onde o Santo Padre descansa em paz. O túmulo foi feito em mármore da região da Ligúria, na Itália, e traz apenas a inscrição 'FRANCISCUS' — um pedido do próprio papa em seu testamento. Uma única rosa foi colocada no local, e também é possível ver um crucifixo iluminado por um único holofote. Veja as fotos!

