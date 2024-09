Veja quais foram as lembrancinhas do nascimento de José Leonardo

Virginia Fonseca e Zé Felipe fizeram diversas lembrancinhas do nascimento de José Leonardo para familiares e amigos que foram à maternidade; veja

O nascimento de José Leonardo, terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, aconteceu na tarde deste domingo, 08, e um andar da maternidade foi todo preparado para a recepção do caçulinha do casal.

Com o tema semelhante ao do quarto dele da mansão, de fazenda com cavalos e outros bichos, o local foi todo decorado e diversas lembrancinhas foram confeccionadas para o momento. Antes de dar à luz, Virginia Fonseca gravou alguns vídeos para exibir os mimos personalizados para os seus convidados com as iniciais de José Leonardo.

Latas com doces, castanhas e outros itens foram confeccionadas para o momento especial. Além deste objeto, a apresentadora do SBT exibiu os vários docinhos e biscoitos com as letras do herdeiro gravadas. As embalagens foram feitas com tons mais fechados de verde, marrom, dourado, tudo combinando e com um toque de luxo.

Após horas da chegada de José Leonardo, Virginia Fonseca mostrou alguns momentos com ele na maternidade e encantou os internautas ao exibir seu rostinho melhor. O bebê deu um show de fofura com suas bochechas.

Virginia Fonseca impressiona ao mostrar quarto de José Leonardo pronto

Nos últimos dias, a influenciadora Virginia Fonseca mostrou que o quarto de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o caçulinha José Leonardo, estava pronto. Na quarta-feira, 04, a famosa revelou um canto do ambiente e exibiu melhor como é o cômodo do bebê que pode chegar a qualquer momento.

Exibindo seu barrigão, a apresentadora do SBT apareceu ao lado dos armários e impressionou com os detalhes luxuosos. Com o tema de animais, o espaço foi decorado em grande estilo e de forma autêntica. No teto foi colocado papel com estampa de bichos e nas paredes de estampa xadrez. Veja mais aqui.