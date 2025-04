Poliana Rocha revela tratamento em nova fase da vida: ‘Sintomas são menores’

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha conta sobre tratamento que começou após entrar em uma nova fase da vida

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha revelou que já entrou na fase da menopausa e iniciou o tratamento para melhorar sua qualidade de vida. Ela contou o que faz para aliviar os sintomas desta fase da vida da mulher.

"Eu faço reposição hormonal já tem um tempo, porque eu entrei na menopausa. Sempre devemos consultar um médico, sempre fazer uns bons exames... Os sintomas são menores", disse ela ao site Quem.

Além disso, ela completou sobre a decisão de revelar publicamente que já está na menopausa. "Gosto de me posicionar, porque eu acho que o que está fazendo bem para mim, pode fazer bem para o outro. Mas com muita cautela, porque tem que ter um acompanhamento médico", afirmou.

Poliana Rocha está com 48 anos de idade e já é avó de 3 crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Por que Poliana Rocha não acompanhar Leonardo em todos os shows?

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories de sua rede social para responder algumas curiosidades dos internautas e, dentre os questionamentos, uma pessoa perguntou sobre o motivo de ela não acompanhar o marido em shows.

"Por que não acompanha o Léo em shows?", quis saber a pessoa. "Vou me programar para ir em alguns, porém não tenho disponibilidade de ir sempre, tenho minha vida", respondeu.

Ainda durane a interação, ela foi questionada sobre como superar as fases ruins de um casamento. "Como ter paciência com as fases ruins do casamento?", interrogou uma pessoa. "Mude a perspectiva. Lembre-se de que as fases difíceis são temporárias. Em vez de pensar que o casamento está 'ruim', veja como uma fase de aprendizado e crescimento!!! Outra coisa importante: evite reagir no calor do momento, lembre-se do propósito do casamento e nunca esqueça de cuidar do seu bem-estar!!!!", escreveu Poliana Rocha.

