Com o padrinho, filho de Virginia surge com segundo look na maternidade

Na maternidade, filho de Virginia, José Leonardo, encanta ao surgir com seu segundo look após o nascimento em foto com o padrinho

O terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, nasceu neste domingo, 08, e desde sua primeira aparição só vem esbanjando fofura. Horas após sua chegada ao mundo, o pequeno já colocou seu segundo look do dia e encantou ao aparecer em uma foto com seu padrinho, Hebert Gomes.

O assessor da apresentadora, que até mora com a família na mansão em Goiânia, foi o escolhido para apadrinhar o caçula e compartilhou uma foto segurando o bebê em seus braços. Com o cabelo verde combinando com a roupa do enteado, ele celebrou o momento.

"Que dádiva de Deus ter sido escolhido pra ser seu padrinho, te amo pituco", declarou-se Hebert Gomes que, nos últimos meses, presentou Virginia Fonseca com um kit de malas maternidade personalizadas com as iniciais de José Leonardo.

É bom lembrar que a empresária fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Horas após o nascimento do menino, a empresária quase desmaiou ao tentar tomar banho. Depois de se recuperar, ela gravou alguns momentos com o recém-nascido no local.

Virginia Fonseca revela situação de sua barriga após parto de José Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta segunda-feira, 09, algumas horas após o parto de José Leonardo como está a sua barriga. No banheiro da maternidade, a esposa do cantor Zé Felipe tirou uma foto no espelho e exibiu o seu corpo.

Usando uma calcinha fralda, item muito útil para conter o sangramento pós-parto, a empresária exibiu a situação de seu abdômen após a chegada de seu terceiro herdeiro. Já mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, ela compartilhou sua realidade. Veja o clique aqui.