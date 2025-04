Veja as primeiras imagens do túmulo do Papa Francisco em basílica de Roma

O último adeus ao Papa Francisco aconteceu neste sábado, 26. E o Vaticano divulgou as primeiras imagens do túmulo onde o Santo Padre descansa em paz

O último adeus ao Papa Francisco aconteceu neste sábado, 26. O serviço de funeral começou com a Missa das Exéquias e terminou com o sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore. Neste domingo, 27 o Vaticano divulgou as primeiras imagens do túmulo onde o Santo Padre descansa em paz.

O túmulo foi feito em mármore da região da Ligúria, na Itália, e traz apenas a inscrição 'FRANCISCUS' — um pedido do próprio papa em seu testamento. Uma única rosa foi colocada no local, e também é possível ver um crucifixo iluminado por um único holofote. A partir deste domingo, 27, o túmulo do Papa Francisco já pode ser visitado pelos fiéis.

A missa das Exéquias aconteceu na Basílica de São Pedro e contou com a presença dos cardeais da igreja católica, chefes de estado internacionais e autoridades de vários países, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Donald Trump e o príncipe William. A cerimônia de corpo presente aconteceu ao ar livre e contou com uma multidão de mais de 200 mil fiéis que foram acompanhar de perto a bênção.

Em seguida, o Vaticano deu início ao cortejo para o sepultamento. A cerimônia começou com a equipe conduzindo o corpo de Francisco em direção ao túmulo de São Pedro, dentro da basílica, em um momento simbólico por ele ter sido o representante de Pedro nos tempos modernos. Após isso, o caixão foi colocado no papamóvel, e o cortejo seguiu pelas ruas de Roma.

O papamóvel passou por várias ruas de Roma sob aplausos da multidão de pessoas que estava no caminho para homenageá-lo. O destino do cortejo foi a Basílica de Santa Maria Maggiore.

