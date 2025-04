Cantor Netinho detalha nova etapa da batalha contra câncer: 'Amanhã é dia'

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã deste domingo, 27, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Veja o que ele disse

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã deste domingo, 27, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Na publicação, ele contou que iniciará, nesta segunda-feira, 28, a terceira etapa do tratamento contra um câncer no sistema linfático, no Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia.

"Amanhã é dia de eu retornar ao hospital para a terceira temporada da série SOB AS BENÇÃOS DE DEUS . Digo que é uma série pois no total serão 6 temporadas e no final um Transplante de Medula, sem necessidade de doador, de mim para mim mesmo", iniciou ele.

"E cada temporada tem vários capítulos pois meu tratamento envolve diversas situações, altos e baixos, prevenções, cuidados e tudo mais que ele tem. E eu, disciplinado e focado, sigo cada indicação e/ou proibição da médica que coordena meu tratamento", continuou.

“Como eu já afirmei aqui algumas vezes, essa é mais uma Estrada de Sal que eu estou atravessando. Elas são presentes que Deus me dá a meu pedido desde que meu querido pai morreu quando eu tinha 9 anos de idade”, falou em seu desabafo.

Por fim, disso: "Com elas, as Estradas de Sal, Deus me lapidou e vem me lapidando através de todos os desafios, dores, sofrimento e inseguranças que fazem parte delas. Tudo isso me faz mais forte, corajoso, honrado e preparado para o que Deus determina pra minha Vida".

Transplante

Em recente publicação, Netinho contou sobre o transplante de medula óssea que vai realizar. "No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos. Bom dia!", explicou ele na publicação na rede social.

