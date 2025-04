Sthefany Brito desabafa sobre brigas com o marido, Igor Raschkovsky: 'A gente consegue'

A atriz Sthefany Brito abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e foi questionada sobre seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky

A atriz Sthefany Brito abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais neste sábado, 26, e interagiu com os fãs. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber sobre seu casamento com o empresárioIgor Raschkovsky, com quem tem os dois filhos, Antonio Enrico, de 4, e Vicenzo, de 7 meses.

"Você briga com o seu marido?", questionou o fã. "Óbvio que sim! Mas o que mais amo é que a gente consegue, mesmo sem concordar com o outro, se resolver! A gente se respeita e tudo bem pensar diferente, desde que exista um mínimo de entendimento. A parceria e a cumplicidade nesses momentos são fundamentais. A gente não precisa pensar igual, mas se respeitar", ela respondeu.

Desabafo de Sthefany Brito - Foto: Reprodução/Instagram

Sthefany Brito abre o coração ao comemorar 14 anos com Igor Raschkovsky

Recentemente, a atriz celebrou 14 anos de união com o empresário. "Hoje fazemos 14 anos juntos! E só queria te dizer que você é tudo que eu sempre pedi a Deus! Você é meu porto seguro, minha base, meu amor, meu melhor amigo e mais do que tudo isso, o pai dos meus filhos! Nosso elo é eterno, mas a gente continua se escolhendo todos os dias, com todos os desafios que existem!", começou dizendo.

"Obrigada por todos esses anos, todas as risadas, todas as minhas lágrimas que você enxugou, por chorar junto comigo, sentir a minha dor, estender a mão pra minha família, pelos nossos filhos, pelo seu amor com nossos cachorros, por toda sua preocupação com os meninos, pelos vinhos que você escolhe porque sabe que eu gosto, pelos chocolates que você traz num dia normal, pelas nossas risadas sem dizer nada, obrigada por todo cuidado com a gente, obrigada pelo nosso maior tesouro que é a nossa família… obrigada por ser você! Te amo e te escolheria muitas outras vidas! É só o começo e isso já é tudo que eu sempre sonhei! Que venham mais 14 anos e mais 14! Te amo meu amor", declarou.

