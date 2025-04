Thaila Ayala se impressiona com atitude da filha caçula: 'Me chamou'

A atriz Thaila Ayala contou que se surpreendeu com uma atitude da filha, Tereza, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Renato Góes

A atriz Thaila Ayala usou as redes sociais neste domingo, 27, para desabafar sobre a maternidade e contou que se surpreendeu com uma atitude da filha mais nova, Tereza, de 2 anos. A pequena, que é fruto do seu relacionamento com o ator Renato Góes, chamou a mãe de chata.

" E a minha filha que me chamou de chata, de mamãe chata, com 2 anos e 10 dias. Tudo bom?", diz Thaila no vídeo. "Pra começar o domingo animado, socorrinho!", completou na legenda. O casal também é pai de Francisco, de três anos.

Nos comentários, outras mães contaram que passaram por situações parecidas. "Bem-vinda ao clube", disse uma. "Meu filho me chama de chata, quando ponho roupa que ele não gosta ele diz 'tá feia'", confessou outra. "E o meu Arthur com 3: 'Me deixe em paz, mamãe!'", relatou mais uma.

A festa de dois anos de Tereza

A filha de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, completou dois anos e ganhou uma festa de aniversário com o tema "passarinha", apelido que deu para a menina, e com tons de rosa claro. Para a comemoração, um bolo delicado, doces finos de diversos tipos e muito mais foram confeccionados pela irmã da artista, a confeiteira Thaisa Ayala.

Além da decoração e doces personalizados, o look de Tereza também foi idealizado especialmente para ela. A menina surgiu com um vestido combinando com os detalhes. "Sim eu já tive muitos milagres na minha vida mas o maior milagre deles definitivamente foi a Tereza e comemorar os dois anos dela junto ao maior milagre de Jesus foi muito importante. Tereza você é luz purinha, deixa alegria onde você passa. Obrigada Deus por me presentear a 730 dias com esse amor que é maior que eu! Viva nossa Tete, Viva nossa Gatinha manhosa, Viva nossa passarinha!", disse ela.

