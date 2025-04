Duda Nagle mostra 'gambiarra' para ensinar a filha a andar de bicicleta sem rodinhas

O ator Duda Nagle encantou os internautas nas redes sociais ao exibir registros de um momento de diversão com a filha Zoe

O ator Duda Nagle encantou os internautas nas redes sociais ao exibir registros de um momento de diversão com a filha Zoe, de 6 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Sabrina Sato. A pequena iniciou a jornada de aprender a andar de bicicleta sem rodinhas e contou com uma ajuda inusitada.

Para auxiliá-la, o artista usou uma bengala, seguindo uma dica que viu na internet. “Sem rodinhas!!! Que barato! Mais uma linda conquista da minha filhinha linda. Prendi uma bengala vovó na bike que ela ganhou da tia avó seguindo um vídeo que vi aqui no Instagram e depois tudo certo (Risos). A coluna do papai agradece a engenhosidade”, escreveu Duda Nagle ao compartilhar o momento.

Nos comentários da publicação, os internautas deixaram mensagens carinhosas. "Ela tem tantos momentos lindos com o pai. Momentos simples, outros muito divertidos, de aprendizado também. Todos ficarão registrados na memória e no coração", disse uma. "Isso demonstra a pura confiança que ela tem do pai dela", ressaltou outra. "Eu vi isso e achei tão bonitinho, fiquei um tempinho observando de longe", opinou uma terceira.

Veja como foi o momento:

Outros registros

Recentemente, Duda Nagle usou as redes sociais para compartilhar um registro fofo ao lado da filha. Após passar alguns dias na companhia da herdeira, ele se despediu da pequena, que retornou à casa da mãe.

"Às vezes, as grandes conquistas vêm das coisas mais simples, um sorriso, um abraço, uma garfada de comida saudável, a descoberta de um novo jogo ou brincadeira… São tantos exemplos, que não sei nem escolher. Hoje a minha filhinha foi pra casa da mamãe e foram dias incríveis de férias em casa, com a vovó, momentos inestimáveis. Obrigado, Papai do céu, pela honra de criar uma menininha tão linda", escreveu ele. Veja a foto!

