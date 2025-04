Influencer sofre AVC ao roer as unhas: ‘Se infiltrou e espalhava por todo o corpo’

O influencer Mario Colomina sofreu graves problemas de saúde por causa do hábito de roer as unhas e revela qual foi a bactéria

O influencer Mario Colomina viveu uma situação grave de saúde por causa do hábito de roer as unhas. Em entrevista ao programa espanhol TardeAR, ele contou que sofreu um derrame - que é o AVC (Acidente Vascular Cerebral) e problemas cardíacos ao contrair uma bactéria por meio da unha. Além disso, ele também ter sido diagnosticado com embolias no cérebro, rins e baço.

O rapaz contraiu Staphylococcus aureus, que se alojou no coração dele e se espalhou por todo o corpo por meio do sangue. "Eu peguei a bactéria através das minhas unhas encravadas. Há uma bactéria lá que se infiltrou na minha pele e se alojou na válvula mitral do meu coração. Como resultado, toda vez que meu sangue bombeava, ela se espalhava por todo o meu corpo", disse ele.

Inicialmente, os médicos tentaram fazer um tratamento com medicamentos, mas o caso dele não melhorou. Então, o influencer precisou de uma cirurgia no coração. Agora, ele tenta de tudo para interromper o hábito de roer as unhas, mas está com dificuldades.

"Já tentei de tudo — picante, amargo, qualquer tipo de produto — mas ainda continuo mordendo [as unhas]. Sou uma pessoa muito nervosa e muitas vezes não percebo isso", afirmou ele.

A bactéria Staphylococcus aureus também é conhecida como estafilococo e é encontrada na pele e no nariz. Ela pode entrar na corrente sanguínea por meio de um corte na pele. A infecção por esta bactéria é contagiosa e pode levar a problemas de saúde graves.

Morte de influencer

A influenciadora digital Valeria Mireles, conhecida como Miss Rodeio, faleceu aos 20 anos de idade no dia 10 de março. De acordo com a revista People, ela faleceu em um acidente de carro em uma estrada na região nordeste do México.

Os pais dela pediram respeito neste momento delicado de luto. “Pediram que a privacidade fosse respeitada neste momento difícil”, informou uma TV local.

Valeria conquistou os internautas com seu estilo de vida country, passeios de cavalo e corridas de barril. Ela tinha 100 mil seguidores no Instagram e TikTok.

A Federação Mexicana de Rodeio fez questão de lamentar a morte da jovem. “Valeria era mais do que uma rainha do rodeio; ela era uma embaixadora da cultura cowboy, uma inspiração para muitas mulheres jovens. Seu sorriso iluminou todas as arenas, e sua paixão pelo rodeio era contagiante. Embora sua morte deixe um vazio, seu legado viverá em nossos corações e na memória do rodeio”, afirmaram.

