Tony Bellotto aparece pela primeira vez após cirurgia para remover o câncer

Tony Bellotto surge com a esposa e os amigos em primeira foto após receber alta hospitalar da cirurgia para remover câncer

O músico Tony Bellotto apareceu pela primeira vez após passar por uma cirurgia contra o câncer. Neste final de semana, ele curtiu um encontro com os amigos e surgiu sorridente em uma foto inédita compartilhada por Branco Mello, que é seu parceiro da banda Titãs.

Na nova imagem, ele apareceu ao lado da esposa, a atriz Malu Mader, e dos amigos. “Um encontro maravilhoso essa tarde! Boa, Tony!”, disse Mello na legenda do clique.

Vale lembrar que Tony está em fase de recuperação após ficar alguns dias internado. Ele foi hospitalizado para passar por uma cirurgia para remover um tumor do pâncreas. O procedimento foi feito no dia 10 de abril e deu tudo certo.

O diagnóstico de Tony Bellotto

O músico Tony Bellotto revelou o diagnóstico de foi revelado publicamente no início de abril de 2025. Na ocasião, ele adiantou que faria a cirurgia. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia, assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado", disse ele.

"Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama", completou Tony Bellotto.

"Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade. Inspirado pelo nosso querido Branco Mello que passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. Nos vemos em breve.", encerrou.

Após o anúncio, a médica dele, a Dra. Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, contou sobre os detalhes do tratamento do artista.

