Virginia Fonseca mostra momentos com José Leonardo na maternidade

Após horas do parto de José Leonardo, Virginia Fonseca mostra momentos com o bebê na maternidade; pequeno encantou com sua fofura

Após o nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, às 17h deste domingo, 08, a influenciadora Virginia Fonseca começou a mostrar os primeiros momentos com o caçulinha fora da barriga.

Depois de revelar o rosto dele em um vídeo de seu parto e sua apresentação para os amigos e familiares presentes, a empresária mostrou mais dele em seus braços. Usando um look verde muito elegante e personalizado com suas iniciais, o bebê deu um show de fofura.

Dono de bochechas grandes, José Leonardo encantou ao abrir os olhinhos ao aparecer com a mamãe. "Meu totoco lindo", derreteu-se a influenciadora ao dar o memso apelido que chama Maria Alice e Maria Flor.

Ao compartilhar o vídeo da chegada do terceiro herdeiro, Virginia Fonseca deu detalhes de seu nascimento. "Hoje ás 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo! Chegou com 3.590kg e 49.5cm, eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre! Te amamos Ze Leonardo! Você é LINDO e sua família ta feliz demais com sua chegada meu amor ", escreveu.

Na última semana, a famosa mostrou que o quarto do caçula já estava pronto. Com tema de bichinhos e em tons de cinza, o ambiente foi decorado com móveis de alto padrão e ela surpreendeu ao exibir o resultado.

