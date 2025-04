Lexa enfrenta perrengue antes de viagem: 'Deu tudo errado'

A cantora Lexa surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um perrengue que passou no aeroporto neste sábado, 26. Veja o que ela disse

A cantora Lexa surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um perrengue que passou no aeroporto neste sábado, 26. Em seu perfil nas redes sociais, a artista contou que, após compartilhar que estava a caminho de mais uma viagem, enfrentou problemas com o voo, o que resultou no adiamento de sua viagem.

"Só foi a gente postar que a gente ia viajar ontem que o voo deu tudo errado. Estamos indo hoje. Graças a Deus já resolvemos e estamos indo hoje", disse ela, que não deu mais detalhes sobre o ocorrido nem sobre o destino da viagem.

Lexa revela quantos quilos perdeu após gestação da filha

Ainda neste sábado, a cantora compartilhou um desabafo sobre as mudanças no seu corpo após a gestação. Ao responder a uma seguidora que comentou sobre seu emagrecimento, ela falou sobre o processo de perda de peso após a gravidez de Sofia, sua filha com Ricardo Vianna. A bebê nasceu prematura e morreu três dias após o parto.

"Vi você preocupada com o seu inchaço e a demora para emagrecer. Já viu como tá emagrecendo? E sempre linda", disse a pessoa. Em resposta, a cantora agradeceu o carinho e comentou: "Eu já perdi 7kg dos 10kg que eu ganhei na gestação. Eu não cheguei aos 9 meses, mas minha barriga deu uma boa espichada! Tava com um barrigão lindo. Como eu não amamentei, mas tive muito leite, senti que tinha empacado na balança, mas agora, aos poucos, tô conseguindo emagrecer".

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o nutricionista Bruno Yamada falou sobre o caso da artista e explicou mais detalhes do processo de emagrecimento. "Após a gravidez, muitas mulheres enfrentam dificuldades para perder peso, e no caso da Lexa, que teve síndrome de HELLP, esse processo pode ser ainda mais desafiador", disse em um trecho.Leia a entrevista completa!

