Virginia fechou andar de maternidade e personalizou espaço para José Leonardo

Em maternidade em Goiânia, Virginia fechou andar e personalizou todo o espaço para a chegada de José Leonardo; veja os detalhes

Momentos antes do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, a influenciadora Virginia Fonseca gravou os detalhes da recepção da maternidade para seus familiares e amigos. Ao exibir o local, a empresária andou livremente por um andar e impressionou ao mostrar que tudo estava personalizado.

Ao transitar pelos ambientes, a apresentadora do SBT exibiu não apenas as lembrancinhas com as iniciais e tema de fazenda com cavalos, mas também, as paredes e outras partes do andar da maternidade receberam a decoração escolhida pela famosa.

As paredes dos ambientes receberam o papel xadrez para combinar com o tema e vários enfeites de cavalos e com as letras de José Leonardo foram colocados pelo local. Além de montar sala de recepção, bar para Leonardo, Virginia ainda mostrou que vários amigos a acompanharam na primeira noite após o nascimento de seu caçula.

Após horas da chegada de José Leonardo, Virginia Fonseca mostrou alguns momentos com ele na maternidade e encantou os internautas ao exibir seu rostinho melhor. O bebê deu um show de fofura com suas bochechas.

Veja os detalhes do andar de José Leonardo na maternidade:

Virginia Fonseca quase desmaia horas após o parto

A influenciadora Virginia Fonseca deu à luz seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, neste domingo, 08, às 17h. Após seis horas do nascimento de seu caçulinha, a famosa resolveu que iria tomar banho, contudo, ela quase sofreu um desmaio.

Deitada sem seu quarto na maternidade, a apresentadora do SBT comentou que iria se limpar por volta das 23h. Porém, ao tentar levantar, ela quase desmaiou. A sensação é muito comum entre as mamães que acabaram de parir, afinal, o corpo passou por uma grande mudança com a saída do bebê. Veja mais aqui.