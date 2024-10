Sabrina Sato mostra fotos de viagem que fez após anúncio de gravidez

Após anunciar que está grávida de Nicolas Prattes, Sabrina Sato mostra viagem que fez com o noivo e a família para a praia; veja

A apresentadora Sabrina Sato postou alguns registros da viagem que fez para Niterói, no Rio de Janeiro, no último fim de semana, após revelar que está grávida do noivo, o ator Nicolas Prattes. Nesta quinta-feira, 24, ela compartilhou os registros e encantou com o resumo.

Além do amado, a famosa foi com a mãe, Kika Sato, a irmã, Karina Sato, a sobrinha, sua equipe, a filha, Zoe, e outras pessoas próximas para o local. Misturando trabalho com diversão e descanso, a futura mamãe do bebê, que nascerá no próximo ano, apareceu e divertindo após confirmar a gestação.

"Muito amor em Niterói", disse a ex-BBB. Nicolas Prattes então comentou: "Minha família". A sogra, Giselle de Prattes, também reagiu ao ver os cliques. "Que lindos! Amei demais essa sequência", escreveu.

Ainda na rede social, Sabrina Sato postou outros cliques na praia com o noivo. Já Nicolas Prattes publicou um vídeo para se declarar para a eleita, com quem está esperando seu primeiro filho.

Na quarta-feira, 16 de outubro, a apresentadora confirmou a gestação após oito meses de relacionamento com o global, que está no ar em Mania de Você como Rudá. No início de 2023, ela revelou o fim do relacionamento com o pai de sua filha, o ator Duda Nagle, que contou que o término foi bem difícil.

O pedido de casamento de Nicolas Prattes para Sabrina Sato

Sabrina Sato e Nicolas Prattes deram um passo importante na relação. Recentemente, a apresentadora foi surpreendida com um pedido de casamento do ator, com quem está junto desde janeiro deste ano.

O status de noivado foi revelado por Nicolas no início de setembro, durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta. Agora, em entrevista à 'Quem', Sabrina comentou sobre a nova fase do relacionamento dos dois e confessou que ficou surpresa com o pedido de casamento do amado; confira detalhes!

