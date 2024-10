Nicolas Prattes faz vídeo de Sabrina Sato grávida: 'Eternamente'

Na praia, Nicolas Prattes faz vídeo de Sabrina Sato grávida brincando com cachorros e usa registro para se declarar para a noiva; veja

O ator Nicolas Prattes postou um momento romântico ao lado de sua noiva, a apresentadora Sabrina Sato, que confirmou nos últimos dias que está esperando um bebê do amado. Neste sábado, 19, ele postou o registro deles viajando em uma praia e encantou.

Na areia, a famosa, que já é mãe de Zoe, sua filha com o ator Duda Nagle, apareceu brincando com os cachorros enquanto o eleito a gravava. Apaixonado, o global, que está no ar na novela das nove, Mania de Você, usou o registro para se declarar.

"Eternamente treinando o olhar para aquilo que realmente importa. O que não se toca, mas se sente. O que merece sua atenção. O que faz a diferença", refletiu ele na legenda ao mostrar os momentos simples, mas cheios de significado com sua noiva. Em sua rede social, a famosa também postou registros deles na praia.

Após revelar que terá um bebê com Sabrina Sato, Nicolas Prattes deu entrevista ao portal LeoDias e contou como está se sentindo desde que soube da gravidez. "Eu tô só agradecendo a Deus, e sendo muito feliz. Isso é a missão da vida e eu vou seguir fazendo como sempre fiz, (mas), agora a minha missão mais importante", relatou ele.

O pedido de casamento de Nicolas Prattes para Sabrina Sato

Sabrina Sato e Nicolas Prattes deram um passo importante na relação. Recentemente, a apresentadora foi surpreendida com um pedido de casamento do ator, com quem está junto desde janeiro deste ano.

O status de noivado foi revelado por Nicolas no início de setembro, durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta. Sabrina comentou sobre a nova fase do relacionamento dos dois e confessou que ficou surpresa com o pedido de casamento do amado; confira detalhes!