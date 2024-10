Sabrina Sato grávida! Famosa confirma que espera bebê com Nicolas Prattes

Após alguns meses de relacionamento e noiva de Nicolas Prattes, Sabrina Sato confirma que está grávida e esperando seu primeiro bebê com o ator

A apresentadora Sabrina Sato está grávida, segundo revelado pelo colunista Gabriel Perline, do site da Contigo!, na manhã desta quarta-feira, 16. Conforme informações do portal, a própria famosa confirmou a gestação e revelou que está esperando seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes.

Há algumas semanas o veículo teria recebido informações, de que a ex-BBB estaria gestante e resolveu averiguar com ela os boatos. Sabrina Sato então confirmou que está grávida do global, que está no ar na novela das nove, Mania de Você.

Recentemente, em entrevista no Lady Night, de Tata Werneck, Nicolas Prattes contou como teve seu primeiro contato com a noiva no final de 2023. "Eu estava solteiro, aí mandei uma mensagem. Mandei, tipo assim... Acho que foi Natal. Falei: ‘Pô, Feliz Natal pra você e para sua família’. No primeiro dia, isso era 8 da noite, a gente ficou até meio-dia do dia seguinte conversando sem parar, incessantemente. Eu não dava atenção para mais ninguém", relatou o famoso e deu mais detalhes de que a distância por ele morar no Rio de Janeiro e ela em São Paulo não atrapalhou na aproximação.

É bom lembrar que Sabrina Sato já tem uma filha, Zoe, de 5 anos, com Duda Nagle, com quem ficou de 2016 até 2023, quando anunciaram o fim do relacionamento. Nas redes sociais, eles volta e meia compartilhava momentos da intimidade, o que deixava os seguidores sempre eufóricos e encantados. Contudo, várias crises foram reveladas e em março do ano passado optaram pela separação.

O pedido de casamento de Nicolas Prattes para Sabrina Sato

Sabrina Sato e Nicolas Prattes deram um passo importante na relação. Recentemente, a apresentadora foi surpreendida com um pedido de casamento do ator, com quem está junto desde janeiro deste ano.

O status de noivado foi revelado por Nicolas no início de setembro, durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta. Agora, em entrevista à 'Quem', Sabrina comentou sobre a nova fase do relacionamento dos dois e confessou que ficou surpresa com o pedido de casamento do amado; confira detalhes!