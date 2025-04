Ludmilla curte passeio de barco com Brunna Gonçalves nos Estados Unidos

A cantora Ludmilla chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos dos passeios que realizou em sua viagem

Ludmilla usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para abrir o álbum de fotos de sua viagem com a esposa, Brunna Gonçalves.

As duas estão nos Estados Unidos e decidiram fazer uma parada em Orlando para visitar os parques da Disney. Além disso, elas também curtiram um passeio de barco.

Para o momento de lazer, a cantora surgiu usando uma camisa e calça branca. Já a dançarina, que está à espera de Zuri, optou por um cropped e uma saia longa. "Love on top (Amor no topo - em português)", escreveu Ludmilla na legenda ao compartilhar as fotos dos passeios que realizou com a esposa.

Os cliques encantou os internautas. "Maravilhosas", disse uma seguidora. "A definição perfeita de amor", comentou outra. "Perfeitas", elogiou uma fã. "Que sorte a Zuri também", falou mais uma.

Nesta última quinta-feira, 10, Brunna postou fotos na Disney. Em alguns registros, Ludmilla aparace beijando o barrigão da dançarina e ex-BBB em frente ao famoso Castelo da Cinderela. Elas também posaram sorridentes ao lado do Mickey. "Mamães felizes com nossa princesa no forninho", disse a famosa.

Brunna Gonçalves impõe condição para visitas à filha

A influencer e dançarina Brunna Gonçalves decidiu expor uma condição relacionada à chegada de sua filha, Zuri, com a cantora Ludmilla. Na ocasião, a famosa contou que todos os membros de sua família foram vacinados com a dTpa, uma vacina que protege contra difteria, tétano e coqueluche, antes de terem contato com a bebê.

Brunna explicou que a recomendação para a vacinação partiu de sua obstetra. "Hoje é dia de tomar a vacina dTpa. Quem não conhece, ela é importante para quem vai ter contato com sua filha no primeiro mês de vida. Todo mundo está tomando. Falei que não vou deixar ninguém conhecer Zuri se não estiver com essa vacina tomada", disse ela, que está no sexto mês de gestação de Zuri. Saiba mais!

