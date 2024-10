Grávida, Sabrina Sato exibe nova foto com o noivo, Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes surgem em clima de romance durante passeio juntos após revelarem que vão ter um filho juntos

Grávida pela segunda vez, a apresentadora Sabrina Sato aproveitou um passeio ao lado do seu noivo, o ator Nicolas Prattes, nesta sexta-feira, 18. Nos stories do Instagram, ela mostrou uma selfie dos dois juntos em um dia na praia.

Mesmo com o clima mais nublado, os dois foram caminhar na orla e fizeram a selfie juntos. Esta é a primeira foto que eles compartilham juntos depois que a notícia da gravidez veio à tona.

Sabrina e Nicolas esperam o nascimento do primeiro bebê juntos. Ela está no início da gestação e muito feliz com a novidade. Inclusive, a artista já contou que pretende desfilar com o barrigão no Carnaval de 2025.

Vale lembrar que Sabrina e Nicolas estão juntos desde o início de 2024 - eles assumiram o namoro em fevereiro - e ficaram noivos em setembro. A notícia da gravidez foi revelada pelos colunistas Gabriel Perline, da Contigo!, e Leo Dias, e confirmada pela equipe da apresentadora em uma nota oficial.

"Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", informaram.

Nicolas Prattes está no elenco da novela Mania de Você, da Globo. Por sua vez, Sabrina Sato comanda o programa Sobre Nós Dois, no GNT, com Marcelo Adnet.

Sabrina Sato mostra foto com Nicolas Prattes na praia

Filha de Sabrina foi promovida à irmã mais velha

Depois do anúncio da gravidez, Sabrina Sato compartilhou uma foto encantadora da filha mais velha, Zoe, que vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. Nos stories do Instagram, ela exibiu uma imagem da menina brincando de ninar uma boneca.