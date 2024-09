Sabrina Sato revela reação ao ser pedida em casamento por Nicolas Prattes

Noiva de Nicolas Prattes, a apresentadora Sabrina Sato comentou sobre a nova fase do relacionamento com o ator: 'Amando muito'

Sabrina Sato e Nicolas Prattes deram um passo importante na relação. Recentemente, a apresentadora foi surpreendida com um pedido de casamento do ator, com quem está junto desde janeiro deste ano.

O status de noivado foi revelado por Nicolas no início deste mês, durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta. Na ocasião, o intérprete de Rudá em 'Mania de Você'afirmou que Sabrina não era mais namorada, mas sim sua noiva.

Agora, em entrevista à 'Quem', a apresentadora comentou sobre a nova fase do relacionamento dos dois e confessou que ficou surpresa com o pedido de casamento do amado. Esbanjando alegria, a famosa não escondeu o quanto é apaixonada por Nicolas Prattes.

"Estou muito feliz, muito realizada, amando muito. A gente amadurece, a gente aprende. Fiquei muito surpresa com o pedido. Tudo está acontecendo de acordo com o nosso sentimento, com o nosso amor, com o nosso carinho. Estou muito feliz, é um sonho real, um sonho que é possível", declarou Sabrina Sato.

Na última semana, Nicolas encantou os seguidores ao compartilhar uma bela homenagem de aniversário à sogra, dona Kika Sato. Em seu Instagram oficial, o ator mostrou alguns detalhes da festinha em família preparada especialmente para a mãe de Sabrina.

"Parabéns para a melhor sogra que alguém poderia ter. Amor em pessoa, mãe e avó de respeito. Para todas as horas, amo você, dona Kika!", escreveu o famoso na legenda da postagem.

Sabrina Sato recorda momento curioso no início do namoro com Nicolas Prattes

Ao que tudo indica, o relacionamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes segue firme e forte. Durante o programa Sobre Nós Dois, do GNT, a apresentadora relembrou um momento inusitado do início do namoro.

"A terceira vez que eu fui ficar com Nicolas, ele teve que ficar três horas me ajudando a tirar, unha, cílios, maquiagem. Fui me desmontando", disse ela, aos risos.